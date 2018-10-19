宜蘭》抽中2號 林姿妙手比「V」高喊勝利在望

2018年10月19日 12:52 中時 胡健森

抽到3號的陳歐珀，走出抽籤會場後舉起雙手為自己加油打氣。（胡健森攝）

宜蘭縣選委會19日舉辦宜蘭縣第18屆縣長及第19屆議員選舉候選人姓名號次抽籤，縣長選舉方面，最為看好的國民黨候選人林姿妙抽中2號，民進黨候選人陳歐珀抽中3號，無黨籍參選人林信華抽中1號、陳秋境5號，排在最後的林錦坤並未參與抽籤，由縣選委會主委邵治綺代為抽出4號。

抽籤日宜蘭雨勢不小，但並未澆熄各路人馬的熱情，林姿妙、陳歐珀等縣長選戰主角都在大批支持者簇擁下進場，展現輸人不輸陣的氣勢，抽籤作業依照之前各候選人登記的先後順序進行，聲勢持續領先的林姿妙抽到2號，她立即以手勢比出「V」字型並高喊「勝利在望」；抽中3號的民進黨候選人陳歐珀，則喊出「活力宜蘭、穿新『衫』（台語）」，兩人在確定號碼後，台下的支持者都立即爆出熱烈的歡呼聲。

其他無黨籍參選人林信華抽中1號、陳秋境5號，但兩人都很客氣，並未喊出特別的口號或吉祥話，最後抽籤的林錦坤並未到場，經唱名3次後，由縣選委會主委邵治綺代為抽出4號。

在完成候選人抽籤作業後，林姿妙隨即發布新聞稿表示，為保持行政中立，即日起開始請假，投入宜蘭縣長選舉，並將會維持正能量的選舉，相信宜蘭縣民會支持林姿妙的理念：「民主聖地-拒絕負面選舉，宜蘭價值-全力拚搏經濟」，並懇請鄉親堅定相挺與鼓勵。

(中時 )