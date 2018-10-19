大學柿子遭瘋採　邯鄲學院：有人帶梯子、推車來摘

2018年10月19日 12:56 旺報 賴志昶

河北邯鄲學院近日校園內的柿子成熟，吸引不少校外人士帶著工具前往採摘，甚至有人直接剪斷枝葉帶走，事情曝光後引起網友熱議。邯鄲學院工作人員17日指出，該校15日舉行「柿子節」，但有民眾帶工具甚至推著小推車前來採集，多次勸阻仍無效，此後會加強柿子樹林的監管。

據網路上於15日流傳的影片顯示，有人站在梯子上強摘柿子，有人直接爬上樹上摘果，還有民眾索性將掛滿大量果實的枝葉折下帶走，多名中老年人不顧學生在旁勸阻，執意將大量柿子裝進袋子、籃子甚至是小車上。

邯鄲學院綜合辦公室指出，校方每年都會舉行柿子節，由各學院分系招集師生一同採集，至今已舉辦數十年，在採收完後，校方會將這些柿子分送給警方、醫護人員、環境衛生人員、養老院等機構。

校方指出，過去常有附近居民或遊客在校園內隨意採摘的情況，而這次不少附近居民都「裝備齊全」，有人準備電動車或推車前來，且遇到工作人員制止，還理直氣壯地回嘴，但其實「如果條件允許，我們也願意將多餘的柿子免費贈送給他們」。

柿子節負責人指出，不當採摘、折損樹枝會對柿子樹造成傷害，也會破壞學校綠地；未來，校方針對不當採摘的清潔職工加強教育，也會將加強對附近居民與遊客的勸阻，強化對柿子樹的控管，「實在聽不進勸阻的，我們可能會選擇報警」。

京衡律師事務所律師余超指出，柿子樹與柿子都是校方的財產，民眾若是任意採摘，可能觸及竊盜法規，可處處5日以上10日以下拘留，可以並處500元以下罰款;情節較重的，處10日以上15日以下拘留，可以並處1000元以下罰款。

(旺報 )