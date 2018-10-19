十大致癌添加物曝光！標榜無糖、低脂恐更毒

2018年10月19日 12:59 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

現代人注重養生，吃喝都開始追求少油、少糖，不過隨著食品科技日新月異，為了兼顧食物的美味，許多標榜「無糖」、「低脂」的食物，無形中可能摻了更多添加物，每吃一口都在縮短壽命，吃多了恐會致癌。

《每日健康》報導，根據國外健康網站研究指出，許多標榜「無糖」、「低脂」的食物，無形中含有各種致癌添加物，相較於攝取脂肪和糖類也許只是增加體重，吃進太多不知名的添加物，將提高罹癌風險，並直指糖尿病、心臟病、腦瘤…等疾病恐怕都是這樣來的！並列出十種最不健康的「致癌添加物」：

1.亞硝酸鈉

絕大部份的加工肉類如火腿、香腸、熱狗中都含有這種防腐劑，亞硝酸鈉被證明與大腸癌有關。

2.阿斯巴甜

最常見的人工甜味劑，不但毫無營養價值，還會消耗身體其他營養素，當身體消化阿斯巴甜時，會產生影響腦部腫瘤的化合物。

3.氫化油

如豆油、菜籽油、玉米油，是用化學方式萃取而成，會產生不健康的Omega6脂肪酸，容易引發心臟病、癌症和糖尿病。

4.高果糖玉米糖漿（HFCS）

精製糖類，常見於食品及飲料之中，是最明顯的致癌物質，會導致肥胖甚至糖尿病，還會提高胰島素，將體內的癌細胞餵大。

5.基改食物

基改食品近年大舉入侵食品市場，製造過程中，讓基改食物可能含有致癌毒素。

6.草甘膦

一種含有化學物質的除草劑，由於基改作物的推廣，被用在大麥、小麥、燕麥的種植過程中。根據世界衛生組織日前公佈的研究結果，草甘膦被列為致癌物質之一。

7.安賽蜜

類似阿斯巴填的人工甜味劑，會干擾人體的神經系統，並且對消化系統造成嚴重損害。

8.人工色素

人工色素工常是由石油的副產品煉製而成，沒有任何營養價值，而且根據科學研究報告中指出，這種合成染料含有毒性，會引發過敏、過動症，提高癌症風險。

9.化學防腐劑

如硝酸鹽、亞硝酸鹽、苯甲酸，這些被添加進食物中以延長保存期限的化學物質，如果在體內累積過多，最終將導致細胞損害，恐導致各類型的癌症發生。

10.非有機大豆蛋白

這種大豆蛋白絕大部份是由己烷提煉而成，具有神經性毒性，美國環保署指出，己烷是一種汽油所產生的工業副產品，被用來製造各種「食物棒」，如巧克力棒、花生棒等等。

(中時電子報)