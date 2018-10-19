台中》花博門票再掀戰火！盧秀燕：當選就開放市民免費看

2018年10月19日 13:08 中時 林欣儀

前台中市長胡志強(右二)還原花博當初簽約情況，強調原本就規畫市民不收費。(林欣儀攝)

花博門票爭議再掀選舉戰火！國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營19日舉辦「花博解密」記者會，前台中市長胡志強等人強調，原先花博規畫就是台中市民不收費，且「國際園藝生產者協會（AIPH）」只收取1％規費，林佳龍團隊不只混淆視聽，還恐嚇市民沒收門票會辦不成花博，盧秀燕若當選將開放市民免費看花博。

林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，盧陣營主張市民無限次免費看花博，根本是慷全民之慨，已被AIPH打臉、是選舉的芭樂票。

2018台中世界花卉博覽會是前台中市長胡志強爭取，他說，當初希望蓋一座比國外都漂亮的花園，而非向人借古物或油畫展出，在簽約時預估門票收益18億元、AIPH只從中收取1％規費及60萬申請費，當初計畫就是向外縣市、外國人收費，不懂林佳龍為何堅持收費，「你有這麼缺錢嗎？」

前立委楊瓊瓔指出，胡志強任內規畫門票每票300元，為何換了市長還要加50元？且林團隊竟恐嚇市民「沒收門票花博會辦不成」，前所未見，如果連與國際溝通的能力都沒有，要如何當台中市長？

「不知道林佳龍是怎麼樣去嚇AIPH？怎麼去恐嚇台中市民？」盧秀燕推測，AIPH可能擔心換了市長後會拿不到1％規費收入，但市府預算內已分2年編列規費支出1680萬元，呼籲AIPH不用擔心，但堅持一隻牛不應扒兩層皮，若當選一定恢復原本市民免費參觀的規畫。

林尚賢強調，市民憑花博卡享一日免費入園參觀、之後半價的福利，早在2010台北花博就使用，盧秀燕「免費吃到飽」的政見只是選舉語言，更有違使用者付費原則。

林尚賢說，AIPH已嚴重關切盧秀燕的主張、認為免費讓市民入園將「貶低」花博價值與市府努力成果、世界花博的國際品牌，且盧「不限次數免費參觀」的政見與胡志強申辦花博的規定不符，盧開的不但是無法兌現的芭樂票、甚至可能讓台中花博被取消舉辦資格。

(中時 )