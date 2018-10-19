台灣虎航徵空服 月薪6萬 招募20人

2018年10月19日 13:02 中時 陳祐誠

台灣虎航今（19）日宣布將招募20名空服員，預估月薪約6萬元，歡迎具有安全意識、笑容親切、開朗、活潑、喜歡與人互動的民眾加入台灣虎航，報名至11月11日23時59分截止。

台灣虎航表示，本次招募的報名時間，自10月29日凌晨0時起至11月11日23時59分止，接著對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於12月1日、2日進行初試；12月8日、9日進行複試。

台灣虎航指出，公司採精兵招募制，將擇優錄取，預計招募上限為20名。錄取的空服員，將於明年農曆年後開始受訓，完訓後即可上線，成為台灣虎航的第14批空服員，與虎寶、虎妞們一同翱翔天際。有興趣的朋友，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「空服員」的職務中查看報名及相關應試資格（www.yes123.com.tw/admin/campaign/tigerair/）。

台灣虎航2014年開航以來，每年開放招募空服員職缺，皆吸引上千人報名。企業形象年輕活潑、朝氣十足，連續3年獲得信譽品牌最高榮譽白金獎項認證的國籍低成本航空，自2017年開始獲利，全年度稅後獲利逾新台幣5.7億元，今年上半年表現也已繳出稅後獲利新台幣6億元的成績，預期今年將會是台灣虎航的第二個獲利年。

(中時 )