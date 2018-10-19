花蓮》「守護花蓮」團結誓師大會 藍營大咖將現身

2018年10月19日 13:05 中時 范振和

花蓮縣長候選人徐榛蔚（中）抽籤完後，遶街預告明天「愛護國家‧守護花蓮」團結誓師大會。（范振和攝）

「愛護國家‧守護花蓮」團結誓師大會，10月20日下午1時30分將在花蓮市進豐營區廣場登場，經3次內部籌備會議確定，縣長參選人徐榛蔚將不設立競選總部與各鄉鎮市競選服務處，由國民黨花蓮縣黨部及各鄉鎮市黨部化身為競選連絡處。

10月13日「愛護國家‧守護花蓮」團結誓師大會，首場從花蓮最北端秀林鄉、新城鄉起跑，場場人氣暢旺，20日最大場，國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、新北市長朱立倫、立院20餘位立委名嘴，都將前來為徐榛蔚等人跨刀助陣。

屆時有13鄉鎮競選連絡處主委授旗動作，由誓師大會主委鄒永宏總操盤，地方社團領導幹部代表上台，徐榛蔚會以「宜花東黃金廊帶」為主軸，發表屬於花蓮的具體政見。

為避免對手抹黑、栽贓，國民黨花蓮縣黨部與徐榛蔚競選團隊研商決定，不出動遊覽車，明天只有礦泉水；而在競選活動期間，競選連絡處只提供炒米、清湯或礦泉水，而各連絡處將設置監視器，以防各種「奧步」。

徐榛蔚陣營指出，中華民國有史以來，第一位法務部次長代理縣長發生在花蓮，顯見即使不是外傳的「東廠復辟」，光是蔡碧仲宣誓代理縣長當天，檢調人員排排坐，也讓人有「法務部東移」的感覺，因而，此次選舉，步步為營、小心謹慎為要。

(中時 )