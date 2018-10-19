花蓮》「守護花蓮」團結誓師大會 藍營大咖將現身

花蓮縣長候選人徐榛蔚（中）抽中1號籤王，國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏（右）等人在現場高呼一定當選！（范振和攝）

友善列印
中時
花蓮縣長候選人徐榛蔚（中）抽籤完後，遶街預告明天「愛護國家‧守護花蓮」團結誓師大會。（范振和攝）

「愛護國家‧守護花蓮」團結誓師大會，10月20日下午1時30分將在花蓮市進豐營區廣場登場，經3次內部籌備會議確定，縣長參選人徐榛蔚將不設立競選總部與各鄉鎮市競選服務處，由國民黨花蓮縣黨部及各鄉鎮市黨部化身為競選連絡處。

10月13日「愛護國家‧守護花蓮」團結誓師大會，首場從花蓮最北端秀林鄉、新城鄉起跑，場場人氣暢旺，20日最大場，國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、新北市長朱立倫、立院20餘位立委名嘴，都將前來為徐榛蔚等人跨刀助陣。

屆時有13鄉鎮競選連絡處主委授旗動作，由誓師大會主委鄒永宏總操盤，地方社團領導幹部代表上台，徐榛蔚會以「宜花東黃金廊帶」為主軸，發表屬於花蓮的具體政見。

為避免對手抹黑、栽贓，國民黨花蓮縣黨部與徐榛蔚競選團隊研商決定，不出動遊覽車，明天只有礦泉水；而在競選活動期間，競選連絡處只提供炒米、清湯或礦泉水，而各連絡處將設置監視器，以防各種「奧步」。

徐榛蔚陣營指出，中華民國有史以來，第一位法務部次長代理縣長發生在花蓮，顯見即使不是外傳的「東廠復辟」，光是蔡碧仲宣誓代理縣長當天，檢調人員排排坐，也讓人有「法務部東移」的感覺，因而，此次選舉，步步為營、小心謹慎為要。

(中時 )

新北》第五選區陳錦錠7號 幸運7… 新北》段宜康稱新北黃金交叉 網…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。