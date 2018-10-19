新發現！每月吃魚1～2次 能預防這種恐佈疾病

2018年10月19日 13:23 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

眾所周知，吃魚有益健康，不過最近傳出好消息，它對預防可怕的主動脈疾病也有效果！日本最新研究發現，每月至少吃1～2次魚，可降低罹患大動脈瘤及主動脈剝離的死亡風險。該研究顯示，不吃魚的人罹患此病的死亡率明顯高出近2倍。

朝日新聞報導，筑波大學與國立癌症研究中心的研究團隊，針對36萬名40歲以上男女的飲食習慣，進行了問卷調查和分析，這些人參加了在日本國內實施的8項研究。

調查將吃魚的頻率分成「幾乎不吃魚」、「一個月吃1到2次」、「一周1到2次」、「一周3到4次」與「幾乎每天」5個群組。結果發現，幾乎不吃魚的人，罹患大動脈瘤與主動脈剝離而死亡的機率，是一周吃魚1到2次的人的1.9倍。

研究團隊分析，其他4個群組之間的風險差距不大，這代表吃魚確實可降低心血管疾病的死亡率，但到達一定程度後則差異不大。這是因為魚肉中大量含有的DHA、EPA（兩者皆屬於ω-3脂肪酸），能降低中性脂肪及膽固醇，從而降低患病風險。

日經新聞消息，參與此項研究的筑波大學準教授山岸良匡表示，「此前大家已經知道吃魚能夠預防心臟病，但這是首次發現還能預防主動脈疾病」。

(中時電子報)