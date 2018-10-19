MLB》A-Rod後第一惡人 美媒勸洋基簽下他

2018年10月19日 13:14 中時電子報 盧品青

道奇游擊手馬恰多(Manny Machado)季外又多了一個選擇洋基的理由了，隨著他在國聯冠軍賽的打法愈來愈髒，有球迷想起了曾經令他們又愛又恨的A-Rod(Alex Rodriguez)，馬恰多有潛力成為繼A-Rod之後的紐約第一惡人。

釀酒人恨透了馬恰多，且不說他系列賽0.316的超猛打擊率，他還有低級滑壘和跑壘踩人的下流手段(前者被判強制雙殺, 後者引爆對峙被罰1萬美元)，以及離壘很遠又牽制不死的黏性(在第13局跑回致勝分)。葉利奇(Christian Yelich)的一句評語「馬恰多這個草他馬的王八羔子」足以總結釀酒人全軍對他的看法。

這並不意外，馬恰多本就是個四肢發達與頭腦狡猾的球員，他20歲初出茅廬就被人說很像昔日的A-Rod。他在金鶯隊穿著與A-Rod相同的13號球衣，因為A-Rod是他兒時偶像。同樣身為多明尼加後裔，A-Rod也一直非常欣賞馬恰多，不僅大力稱讚他，還親自指點了他幾招。

紐約媒體不約而同地指出，洋基需要這個惡人，一個讓對手恨之入骨，能夠不斷製造話題的大反派。這個角色自從A-Rod退休之後就一直空缺，新星「法官」賈吉(Aaron Judge)又是個善良的人，洋基確實用得著馬恰多。

《紐約每日新聞》說：「一般人很難不喜歡賈吉，如果洋基需要一個大混蛋，這個人非馬恰多莫屬。」馬恰多敢做就不怕人嫌，他G6出征釀酒人主場肯定會被噓翻，「無所謂，我去那邊是要贏球的，贏1場就可以跑了(道奇以3勝2負聽牌)。」

(中時電子報)