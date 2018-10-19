NBA》詹皇光芒沒用！湖人苦吞遭遇拓荒者16連敗

2018年10月19日 13:18 中時電子報 黃及人

湖人後衛哈特切入上籃，隊友詹姆斯等在一旁。(美聯社)

眾所期待的「小皇帝」詹姆斯穿上湖人戰袍首役19日登場，儘管詹皇貢獻26分、12籃板及6助攻，湖人卻守不住拓荒者「三箭頭」，終場128比119吞新球季首敗，也是湖人遭遇拓荒者跨季16連敗，拓荒者續保主場開幕戰18連勝！

開打不到3分鐘，詹姆斯就靠漂亮抄截得手，一個人快攻上籃爆扣，拿下他穿上湖人球衣的第1個進球與得分，更在首節獨拿13分，創下他在開幕戰生涯首節最高得分紀錄，可惜湖人隨即被地主拓荒者追上，雙方陷入拉鋸僵局。

湖人三分球怎麼都投不進的窘境，終在第3節還剩2分22秒，靠著哈特三分球出手命終，打破湖人前15次出手都沒進的尷尬局面，甚至哈特還在第3節結束同時投進壓哨三分球，幫助湖人持續緊咬比分，比賽進入決勝末節。

拓荒者末節展開強大三分火力，包含麥科倫、史陶斯卡斯、塞斯柯瑞等人都投進三分球，幫助拓荒者取得兩位數以上領先，最後順利拿下新球季首勝，詹皇無奈維持轉隊後首役全敗(0勝4敗，包含NBA生涯首秀)的難堪紀錄。

拓荒者19日不僅原本的「雙槍」利拉德(26分)、麥科倫(21分)火力有所發揮，從籃網轉隊過來的史陶斯卡斯，全場投進5顆三分球，替補攻下24分，也讓拓荒者從「雙槍」變成「三箭頭」，先發中鋒紐基奇貢獻16分、9籃板。

(中時電子報)