來台工作思念父親 網紅波多野Bella養鸚鵡當家人

知名網紅波多野Bella今年開始飼養藍黃金剛鸚鵡，她將鸚鵡當成家人一樣照顧。（葉書宏翻攝）

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知名網紅波多野Bella今年開始飼養藍黃金剛鸚鵡，她將鸚鵡當成家人一樣照顧。（葉書宏翻攝）
知名網紅波多野Bella今年開始飼養藍黃金剛鸚鵡，她將鸚鵡當成家人一樣照顧。（葉書宏翻攝）
知名網紅波多野Bella今年開始飼養藍黃金剛鸚鵡，她將鸚鵡當成家人一樣照顧。（葉書宏翻攝）

知名網紅波多野Bella出生於香港，從小就相當喜歡動物，3年前從香港移居台灣，由於從小曾和父親一起飼養過鸚鵡，來台後無法常常見到父親，由於對父親的思念，決定今年開始飼養藍黃金剛鸚鵡，她說，「養任何動物都一樣，要把牠們當成家人一樣對待！」

Bella於3年前依親來台，從事模特兒、廣告、演員等工作，在臉書中擁有近3萬名粉絲。她說，兒時在香港曾和父親一起飼養鸚鵡及狗，飼養約5年時間，但卻因為自己出國時，鸚鵡找不到她飛離，一度令她難過許久，也因此對於鸚鵡情有獨鍾。

Bella說，父親生病後住在香港醫療機構，由她負擔每月的醫療費用，因從小和父親一起飼養鸚鵡的往事，讓她決定今年開始飼養藍黃金剛鸚鵡，一開始想用領養的方式，還曾經連絡過要收養全身掉毛的鸚鵡，但對方卻回復「晚了一步，已找到飼主。」

Bella表示，經由介紹有一隻很愛隨便咬人的藍黃金剛鸚鵡，原飼主不是很喜歡，她主動聯繫，花費數萬元將牠帶回家，「一開始也常被鸚鵡攻擊、咬傷！」她將鸚鵡當成家人照顧，如今攻擊次數已降低，雙方相處得很好。

「鸚鵡有時就像個小孩子！」Bella說，鸚鵡壽命比貓狗還長，可以活到70歲，牠們相當聰明也有感情，有時會生氣、有時會撒嬌，養任何動物都一樣，當決定飼養那一刻開始，就要有陪伴到終老的想法，畢竟寵物就跟自己的家人一樣，「養牠、愛牠，就不能拋棄牠！」

另外，Bella也時常到野鳥救傷中心關心受傷的鳥類，她希望受傷的野鳥都可以重新展翅高飛。

(中時 )

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