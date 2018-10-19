傻賊開贓車偷競選車發電機 新竹市警迅速破案

市議員李妍慧宣傳車上的發電機及推車日前遭竊，警方前往查緝並順利破案。（徐養齡翻攝）

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大選逼近，候選人宣傳車滿街跑，新竹市張姓慣竊疑因缺錢買毒，竟摸黑偷走市議員李妍慧宣傳車斗上的發電機及推車，不料開贓車太顯眼，迅速被警方逮捕，並追出剛被銷贓的發電機及推車，物歸原主。

警方調查，37歲張姓男子是地方毒品人口，前科攤開共有20多件竊盜及毒品案，15日凌晨遊晃到李妍慧位於樹林頭夜市前的競選總部附近，趁四下無人，悄悄將宣傳車車斗打開，偷走裡面1部發電機及手推車。

李妍慧工作人員上午準備開車掃街時，發現看板不會亮，打開車廂赫然發現發電機和手推車不翼而飛，趕緊報警處理。

市議員李妍慧宣傳車上的發電機及推車日前遭竊，警方前往查緝並順利破案。（徐養齡翻攝）

市警第一分局樹林頭派出所及偵查隊據報，過濾競選總部周邊監視器，查出深夜曾有1部失竊車經過附近，分析該車稍早在東區千甲里一帶被偷，鎖定張姓毒品人口涉嫌重大，著手申請拘票，準備循線逮人。

張嫌銷贓後自以為神不知鬼不覺，開車上國道準備逃離新竹，卻因開的是贓車，被國道竹林分隊警攔下，轄區警方得知後派員前往偵訊，不料狡猾的張嫌一度行使緘默權，對案情拒不透露，警方曉以大義後才供出銷贓地點。

警方循線在竹北1間修車行找回失竊的發電機及推車，業者辯稱不知道是贓物，只是代為寄賣，沒有對價關係，警方對此存疑，訊後分別依竊盜罪、贓物罪將張嫌及業者送辦。

李妍慧19日獲悉破案，專程與工作人員前往分局感謝致意，並送上鮮花及飲料慰勞。她說，警方當天早上9點獲報，即刻查看監視器畫到凌晨2點，隔天又繼續追查，積極態度實在揪感心。

(中時 )

李妍慧（右二）前往分局慰勞。（徐養齡翻攝）
「兒子不見了!」媽驚慌哭訴 竟是… 參與工會被盯上？ 看到門外有監…

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