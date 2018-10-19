虧錢公車路線收掉？丁守中：柯文哲想法太落伍

2018年10月19日 13:31 中時電子報 綜合報導

台北市長柯文哲日前承諾公車業者選後會把虧錢、沒有效率的公車路線收掉，回歸市場機制，政治壓力他來處理，引發質疑。國民黨台北市長候選人丁守中就批評，行的權利是市民基本需求，絕不能只拿效率、賺錢與否來衡量。他除重申1280的大眾運輸月票應減為888元外，也強調台北真正需要的公車服務改革，應該是全面推動串連社區與交通熱點的市民小巴，完善公共運輸最後一哩服務。

丁守中也批評，柯文哲對公共運輸欠缺基本概念，因此並不清楚為什麼許多學者都不斷提醒，台北市大眾運輸使用比率偏低的嚴重性。因為不光是內湖，台北市許多重要幹道、市區熱點這三年來交通越來越差，塞車越來越嚴重，就是因為市府欠缺提升大眾運輸使用率的使命感與前瞻性。

丁守中也指出，市府想把虧錢、沒有效率的公車路線收掉，公車業者一定大聲叫好，可是靠公車通勤的小市民也會叫好嗎？因為公車路線的經營有其公共性，照顧偏遠社區、偏鄉都是政府不可推卸的責任。同時公車路線不是不能檢討，而是檢討關鍵應該在市民通行效率與便利性必須優先。

丁守中今天在臉書PO文作了以上表示。他也說，自己跟柯文哲在推動公共運輸政策方面，存在非常大的分歧，柯文哲許多想法都太落伍。尤其許多交通問題，柯文哲四年都解決不了，和大巨蛋一樣拖在那裏擺爛。換人做做看，台北交通才有新的氣象。

他也批評，先前已再三強調雙北月票1280元這麼高的費用欠缺誘因，果然實施起來推動困難，根本達不到拉升大眾運輸使用率的核心目標，甚至議員已打算喊停，但也沒看到市府積極為政策辯護。

丁守中強調，他反對公共運輸月票喊停，反而雙北月票應該直接減到888元，透過價格誘因，吸引大多數民眾改變通勤習慣，才能讓大眾運輸發揮真正功效，對市區交通、騎乘安全更有保障。

(中時電子報)