1號韓國瑜、12號蔡武宏，兩個光頭數一數二大勝利！

圖片來源：國民黨前鎮小港區市議員候選人蔡武宏 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導
圖片來源：國民黨前鎮小港區市議員候選人蔡武宏 提供
圖片來源：國民黨前鎮小港區市議員候選人蔡武宏 提供
圖片來源：國民黨前鎮小港區市議員候選人蔡武宏 提供

今天候選人號次抽籤，國民黨提名前鎮小港區市議員候選人蔡武宏抽到幸運的12號，而同黨市長候選人韓國瑜則抽中籤王1號，更是氣勢如虹。1號市長韓國瑜、12號議員蔡武宏雙雙當選，一定大勝利！

這次市議員選舉，前鎮小港區候選人多達十七位，是全高雄競爭最激烈的選區。國民黨提名四人，但一般評估國民黨只能當選三席。蔡武宏很早就精準提出「力拼第三席、壯大國民黨」訴求，已經在藍營基層獲得認同、發酵。

不久前，馬前總統專程前往總部為蔡武宏加油打氣，並親筆在總部牆面留下「力挺蔡武宏，壯大國民黨」題字。在抽中幸運的12號後，蔡武宏及其團隊士氣大振，立即展開車隊繞行前鎮小港的大遊行，發揮高效率的戰鬥能量。另外，幾天後10月23日蔡武宏競選總部成立造勢大會，將把競選氣勢推向高峯。目前坊間的民調評估也認為，蔡武宏最有機會為國民黨拼下第三席。

蔡武宏在選戰中始終最支持韓國瑜，具體的力挺表現藍營基層都看到了。在選戰後期，文宣主軸鎖定「玩命光頭拼經濟」，既幽默有趣、又目標明確，民眾接受度很高。抽籤號次出來，韓1號、蔡12號，支持者喊出韓國瑜、蔡武宏數一數二，兩個光頭雙雙當選，鄉親一定大勝利！

(中時電子報)

虧錢公車路線收掉？丁守中：柯文… 高雄》 韓國瑜抽籤掉地上 網友神…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。