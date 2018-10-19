1號韓國瑜、12號蔡武宏，兩個光頭數一數二大勝利！

2018年10月19日 13:34 中時電子報 綜合報導

圖片來源：國民黨前鎮小港區市議員候選人蔡武宏 提供

圖片來源：國民黨前鎮小港區市議員候選人蔡武宏 提供

圖片來源：國民黨前鎮小港區市議員候選人蔡武宏 提供

今天候選人號次抽籤，國民黨提名前鎮小港區市議員候選人蔡武宏抽到幸運的12號，而同黨市長候選人韓國瑜則抽中籤王1號，更是氣勢如虹。1號市長韓國瑜、12號議員蔡武宏雙雙當選，一定大勝利！

這次市議員選舉，前鎮小港區候選人多達十七位，是全高雄競爭最激烈的選區。國民黨提名四人，但一般評估國民黨只能當選三席。蔡武宏很早就精準提出「力拼第三席、壯大國民黨」訴求，已經在藍營基層獲得認同、發酵。

不久前，馬前總統專程前往總部為蔡武宏加油打氣，並親筆在總部牆面留下「力挺蔡武宏，壯大國民黨」題字。在抽中幸運的12號後，蔡武宏及其團隊士氣大振，立即展開車隊繞行前鎮小港的大遊行，發揮高效率的戰鬥能量。另外，幾天後10月23日蔡武宏競選總部成立造勢大會，將把競選氣勢推向高峯。目前坊間的民調評估也認為，蔡武宏最有機會為國民黨拼下第三席。

蔡武宏在選戰中始終最支持韓國瑜，具體的力挺表現藍營基層都看到了。在選戰後期，文宣主軸鎖定「玩命光頭拼經濟」，既幽默有趣、又目標明確，民眾接受度很高。抽籤號次出來，韓1號、蔡12號，支持者喊出韓國瑜、蔡武宏數一數二，兩個光頭雙雙當選，鄉親一定大勝利！

(中時電子報)