一腎換一腎！非親屬活腎器捐明年開放

2018年10月19日 13:41 中時 林周義

一般人若需腎臟移植，即使親屬願意，仍常有配對不成功的案例。衛福部醫事司今（19日）預告《活體腎臟配對交換捐贈移植手術管理辦法》，最快明年1月上路。未來換腎者也可與非親屬進行活腎移植，一腎換一腎！

醫事司司長石崇良表示，活體器官捐贈原僅限於五等親內的親屬及配偶，但考量到一般人都有兩顆腎，仍可進行活體捐贈。2015年修法後，衛福部依據《人體器官移植條例》與各領域專家、學者共同討論，研擬《活體腎臟配對交換捐贈移植手術管理辦法》，並在今日（19日）進行預告。

為避免倫理爭議，《活體腎臟配對交換捐贈移植手術管理辦法》讓有意願的捐贈者家庭間互相配對，一腎換一腎。石崇良表示，有意器捐者，若家屬無法完成配對，經由倫理委員會審查同意，上傳至器官捐贈中心登錄平台進行交叉比對。成功配對後，若經倫理審查許可，即可進行活體腎臟移植。

「同時有兩個家庭受益，才會進行」。石崇良表示，腎臟的配對需雙方獲利，一旦有人反悔，即可停止捐贈。參加配對的人數越多，配對成功的機率越高，鼓勵大家參與。因器捐需經平台登錄，不會出現器官買賣問題。

國內等待腎臟移植人數共7436人，根據106年移植統計，大體腎臟捐贈共217例，親屬間活體腎臟捐贈則有112例。石崇良表示，大體捐贈與活體捐贈的比例呈2:1，盼透過開放非親屬活體器捐，提升移植機會。

(中時 )