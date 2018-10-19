有種！陸985大學把不合格學士生降為專科生

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旺報

大陸985大學華中科技大學18人因學分不達標，由大學部轉專科（註：大陸普通大學幾乎都同時開設專科），近來引發廣泛討論。大陸教育部高教司長吳岩對此回應：「天天打遊戲、談戀愛，渾渾噩噩的好日子將一去不復返了，不能搞『玩命』的中學，也不能搞『快樂』的大學。」

華中科技大學向來以學風嚴謹著稱，是大陸湖北省知名的985工程大學，與武漢大學齊名；這項「本科轉專科」規定從去年7月開始實施，當時也引發一波討論。

根據《華中科技大學普通本科生轉專科管理辦法》（試行），該校大學部學生如果因為學業成績未達到學校要求，而受到學籍警示，或因其他理由不能堅持正常學習者，可以申請轉入專科，達到專科畢業要求之後，按專科畢業。

所謂的學業成績要求，華中科大每年秋天都會清理一次在校生成績（新生除外），未達3/4（大二是2/3）的學分過關者，給黃牌警示；未達2/3（大二是1/2）的學分過關者，給紅牌警示。拿到紅牌或是連續2次黃牌者，就要降轉到專科。

降轉到專科的學生不得要求轉回大學部，在專科時也不能要求轉系，且必須在轉入專科3年內達到畢業要求，才能拿到專科畢業證書，否則就要退學。

華中科大顯然是玩真的。根據《武漢晚報》，華中科技大學今年果然有18人因被當掉太多科目，從大學部降轉專科，其中該校相當出名的光電學院就「包辦」了5人。

華中科大光電學院院長楊曉非表示，降轉專科的學生，主要都是沉迷網路遊戲，「有孩子玩遊戲是高手，但在面對轉為專科的那一刻哭了；也有家長辭職陪讀，仍沒能改變讀專科的結局。」還有學生轉專科很不甘心，打算先工作一段時間再重考。另一位學生在華中科大待了8年，創業吸引了數百萬元人民幣天使投資，經過留級、休學後還是趕不上來，因為想「早日工作」，最後就以專科畢業。

大陸教育部高教司對華中科大此舉給予肯定。他17日受訪表示，每所大學抓教學品質的方式可以不同，但目標是一致的。「現在大學裡，有些學生醉生夢死，這樣是不行的！」吳岩認為，大學要合理地增加學生學業難度，適度讓學生不能按時畢業，並且有一定的淘汰率，這也是為了國家建設的人才需求。

(旺報 )

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