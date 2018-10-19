誰說由你玩4年 陸校開始鐵腕整治學風

友善列印
旺報

部分大陸大學生好不容易考上大學之後，就像脫韁野馬，通宵打遊戲、蹺課，考試被當掉屢見不鮮，不少陸校開始採用鐵腕政策整治學風：沒有達到學業標準，本科變專科（註：大陸普通大學幾乎都同時開設專科）、退學、留級都有可能。

北京清華大學2015年規定：每學期拿到低於12學分（含）者，轉入試讀，暫保留學籍1年；試讀期滿仍未達到解除試讀學分要求者，轉入專科學習或退學。

另外北大2016學年起也規定，讀滿2年（含）以上，拿到的必修學分數達到教學計畫規定必修總學分數70%以上，且取得總學分數達到70學分以上者，可以用專科學歷畢業離校。

雲南大學將學業成績分為3部分，平時成績和期中考試各占20％，期末考試占60％，一旦補考不過就必須重修，且畢業成績平均70分才能拿到學位證。2018年雲南大學畢業生4119人，有220人因為學分未修滿等原因無法按時畢業，還有6名學生被退學。該校教務處副處長周海燕認為，必須嚴格執行規定，否則對其他學生不公平，對制度本身也是一種踐踏。

職業院校也開始加強整治學風。2017學年，湖南環境生物職業技術學院有學生補考後成績未達到要求，22人退學，40人留級。該校某學院黨委書記蘇立說，「為了讓千千萬萬個家庭能夠放心把孩子送來學校並學有所成，必須不留情面處理少數不讀書的學生，以此在每個學生心中樹立『不學習就會退學、留級』的危機意識。」

當然也有學校由於招生招不滿，狠不下心來讓學生退學，何況對學校來說，學生退學或降轉專科也不是甚麼光彩的事，有大陸大學考前劃重點、開卷考試；或是為了不影響畢業率，實行「清考」制度：臨近畢業前由學校統一安排一次補考，只要考生能過關，照拿畢業證、學位證。

(旺報 )

有種！陸985大學把不合格學士生… 陸國務院副總理劉鶴：「四個必須…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。