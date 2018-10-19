誰說由你玩4年 陸校開始鐵腕整治學風

2018年10月19日 13:39 旺報 簡立欣

部分大陸大學生好不容易考上大學之後，就像脫韁野馬，通宵打遊戲、蹺課，考試被當掉屢見不鮮，不少陸校開始採用鐵腕政策整治學風：沒有達到學業標準，本科變專科（註：大陸普通大學幾乎都同時開設專科）、退學、留級都有可能。

北京清華大學2015年規定：每學期拿到低於12學分（含）者，轉入試讀，暫保留學籍1年；試讀期滿仍未達到解除試讀學分要求者，轉入專科學習或退學。

另外北大2016學年起也規定，讀滿2年（含）以上，拿到的必修學分數達到教學計畫規定必修總學分數70%以上，且取得總學分數達到70學分以上者，可以用專科學歷畢業離校。

雲南大學將學業成績分為3部分，平時成績和期中考試各占20％，期末考試占60％，一旦補考不過就必須重修，且畢業成績平均70分才能拿到學位證。2018年雲南大學畢業生4119人，有220人因為學分未修滿等原因無法按時畢業，還有6名學生被退學。該校教務處副處長周海燕認為，必須嚴格執行規定，否則對其他學生不公平，對制度本身也是一種踐踏。

職業院校也開始加強整治學風。2017學年，湖南環境生物職業技術學院有學生補考後成績未達到要求，22人退學，40人留級。該校某學院黨委書記蘇立說，「為了讓千千萬萬個家庭能夠放心把孩子送來學校並學有所成，必須不留情面處理少數不讀書的學生，以此在每個學生心中樹立『不學習就會退學、留級』的危機意識。」

當然也有學校由於招生招不滿，狠不下心來讓學生退學，何況對學校來說，學生退學或降轉專科也不是甚麼光彩的事，有大陸大學考前劃重點、開卷考試；或是為了不影響畢業率，實行「清考」制度：臨近畢業前由學校統一安排一次補考，只要考生能過關，照拿畢業證、學位證。

(旺報 )