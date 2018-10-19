高雄》 韓國瑜抽籤掉地上 網友神解籤被喊廟公

國民黨高雄市長候選人韓國瑜 抽中1號籤王。（林宏聰攝）

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中時電子報
韓國瑜抽籤時一度將籤紙掉落地面，台下支持者馬上送上吉祥詞「及地當選」。（林宏聰攝）

九合一選舉19日正式抽籤，國民黨高雄市長參選人韓國瑜抽中1號籤王，台下響起一片歡呼。但抽出來的時候，不慎把籤掉在地上，支持者馬上說「肯定及地當選」討吉祥。綠營支持者大做文章解讀為「落第」，一名政黑版網友跳出來神解籤，被眾人說「解籤系4ni」、「你是廟公嗎?」

今高雄巿長選舉號次抽籤，國民黨高雄市長候選人韓國瑜抽中籤王一號，支持者鼓掌、歡聲雷動！但抽出來的時候，不慎把籤掉在地上，支持者馬上說「肯定及地當選」討吉祥。

綠營支持者大做文章解讀籤掉地上為「落第」，政黑版網友gleen18說，「這個議題，雖然是迷信，就大家嘴砲，開心開心而已。最有利的背景，就是鄉野小說，有拍成電影。google影片 乾隆下江南算命，推薦劉永飾演乾隆皇的。」

gleen18說，裡面算命師的解籤是:一字掉到土上，這不是王嘛?這張白紙的白，加在王上的上邊，您還不是皇上嘛。所以回到韓這邊，一字掉到土上，就是王，這是籤，所以就是籤王，韓國瑜來高雄賭一把，就是千王，千王就是逢賭必勝。

gleen18說，至於一瀉千里嘛，一瀉千里就是水，韓國瑜，命格就是有魚，魚遇到水，就是如魚得水。你說一落千丈，韓國瑜當初來高雄，就是一個困境，只有一瓶礦泉水魚落到千丈，有水，就是準備要鯉魚躍龍門。

網友看完紛紛留言「你可以去當解籤人了」、「抽一落土 落地為王，狀元及第，落地生根 」、「解籤系4ni」、「可以去解籤了，神人也」、「你是廟公嗎 XD」、「這很有中華文化5千年的博大精深」、「幫解下 吉邁二號」、「你484有兼差神棍?」

(中時電子報)

陳其邁抽中2號後，網友貼圖說2號候選人 從籤抽出來後 果然上天都在幫他阿！(PTT)

文章來源：PTT論壇

文章來源：PTT論壇2

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