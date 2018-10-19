2018年10月19日 13:48 中時電子報 綜合報導

圖片來源：國民黨鳳山區市議員李雅靜 提供

圖片來源：國民黨鳳山區市議員李雅靜 提供

11月24日選舉今（19）日號次抽籤，國民黨籍市長候選人韓國瑜抽中1號，國民黨鳳山區市議員李雅靜抽到2號，都是吉祥數字、好兆頭。李雅靜喊出「投給2李雅靜，鳳山大勝利」，懇請鄉親市長挺1號韓國瑜、議員投2號李雅靜，讓兩人一起為市民拚經濟。

這次選舉，李雅靜以「高雄拚經濟，追趕跑跳碰」與「文化鳳山」作為競選主軸，力拼連任繼續為鳳山鄉親服務，監督高雄市政。在經濟層面，李雅靜種要主張包括:重啟「高雄港自由經濟特區」、提倡循環經濟新模式兼顧環保與產業、建立青年技職教育訓練成功嶺、籌設青年創業基金、全力爭取陸客觀光。李雅靜認為，高雄應該撇開意識形態，衝刺經濟，以追上台北、趕過台中、跑出兩岸、跳上國際、碰撞中央。她呼應韓國瑜的主張，「高雄全力拚經濟，政治留給台北去搞」！

在文化鳳山的發展上，李雅靜主張結合軍事設施、眷村、古蹟、古廟，發展文化特色觀光，活絡庶民經濟。並且掌握衛武營兩廳院、大東園區的優勢，扶植藝文產業及表演人才，形成文化核心聚落，讓鳳山因文化而偉大！

李雅靜在市議會的問政表現有目共睹，光是這屆任期便三次以上獲得高雄公民監督公僕社團---「高督盟」評鑑為「問政優質議員」，在鳳山8席議員中排名第一！儘管一般評估其選情穩定，然而李雅靜仍然兢兢業業不敢大意。

由於競爭空前激烈，李雅靜也頻喊選情告急。首先，李雅靜一直是民進黨市府團隊的眼中釘、肉中刺，這次選舉會加倍地用各種奧步、怪招來打壓李雅靜。再者，過去經驗指出，被評估「穩當選」的議員候選人，往往在最後關頭，會因為分票分過頭，變成「落選頭」。因此，李雅靜懇請、拜託鄉親們一起力挺，確保最優質的李雅静繼續留在議會，為鳳山拼建設、為高雄拼經濟、為鄉親骨力服務。

(中時電子報)