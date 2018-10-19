花博后里、外埔鄉親日邀請票卡亮相 周末起發放

2018年10月19日 14:19 中時 盧金足

台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，台中市政府規畫10月27、28日舉辦「鄉親日」。（盧金足攝）

后里鄉親可將汽機車免費停至友達后科停車場，步行約5分鐘可到花博后里馬場園區、10至15分鐘抵達花博后里森林園區。（盧金足攝）

台中市府在鄉親日當天，將安排精采的藝文及街頭藝人表演。（盧金足攝）

鄉親日活動當天園區開放時間為上午10時至下午4時。（盧金足攝）

你住在后里、外埔？台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，台中市政府規畫10月27、28日舉辦「鄉親日」，邀請設籍后里、外埔的市民，提前體驗花博后里、外埔園區。兩款專屬邀請票卡「我是后里人」和「我是外埔人」19日亮相，印有花博吉祥物「歐米馬」、「虎爸」可愛設計的票卡，將從本周末（20日）起由里鄰長及里幹事陸續發送，后里、外埔區市民最晚26日前可領到。

后里、外埔「鄉親日」兩款專屬邀請票卡樣式今天曝光！其中「我是后里人」票卡由喜愛吹奏薩克斯風的花博吉祥物「歐米馬」擔任封面人物，在草原中向大家揮手；「我是外埔人」則是由全能農夫「虎爸」上陣，頭戴斗笠、手拿金黃稻穗，幸福感十足。

市府指出，「鄉親日」分別邀請設籍后里的市民在10月27日提前進入后里園區參觀，10月28日則邀請設籍外埔的市民提前進入外埔園區參觀，市府也同時藉此進行外部壓力測試，檢視園內各項設施與服務，盼讓花博開幕後的相關設施服務調整至最高品質。

鄉親日活動當天園區開放時間為上午10時至下午4時，票匝口僅查驗票卡，每人憑一張票卡即可入園，請務必記得攜帶，如因故未領到票卡，可直接向里鄰長及里幹事聯繫。

為避免影響園區周邊交通，「鄉親日」當日上午9時至下午5時園區周邊將實施交通管制，10月27日包含后里的大山路、內東路、馬場路及寺山路等道路，以及10月28日的外埔園區聯外道路、月眉西路、水頭一路與水頭二路近園區一部分道路，將禁止車輛進入。

后里區公所近日將陸續發放通行證，提供住在管制範圍內的居民於當日進出；外埔區居住於管制路段的民眾，請出示身分證件進出管制路段。

市府提醒，后里鄉親可將汽機車免費停至友達后科停車場，步行約5分鐘可到花博后里馬場園區、10至15分鐘抵達花博后里森林園區；外埔鄉親則可將車輛免費停至三環路、甲后路及四月路口的三崁頂停車場，並有接駁車接送抵達園區，首班接駁車於上午9時30分開車，坐滿即開車，並視停等時間發車，避免讓鄉親久候，下午4時活動結束後，也會將參觀鄉親全部接駁完畢為止。

此外，鄉親日上午10時、11時、下午1時、1時30分共有4個導覽時段，每個時段提供5團、一團40人的導覽服務，導覽集合地點位於花博后里森林園發現館前空地、馬場園區遊客中心前及外埔園區遊客中心前，歡迎鄉親多加利用。

后里與外埔園區均已設置飲水機、販賣機等設施，包含餐飲、商售及紀念品也都會營業，並採現金、信用卡、悠遊卡、一卡通、Apple Pay及Google Pay多元支付方式結帳。

鄉親日當天也將有精采的藝文及街頭藝人表演，藝文表演時間包括10月27日14時至14時30分，將由國立台灣交響樂團在后里園區的「花舞香坡」，帶來劇碼「科技劇場-花森什麼事」，下午3時至3時30分，將由「創造焦點」在后里馬場園區的達爾文綠地，呈現「歡樂小丑馬戲秀」的精彩演出。

10月28日14時至14時30分將由瓊瑢舞蹈團在外埔園區的蜂潮劇場，帶來舞碼「花漾繽紛」，歡迎鄉親前往觀賞。

街頭藝人演出時間包括10月27日上午10至11時、11至12時及下午3至4時，於后里森林園區天空步道及遊客中心入口處、后里馬場園區場本部木棧平台及馬場福利社；10月28日上午10至11時、11至12時及下午3至4時於外埔園區攀果花廊及木棧平台。

市府指出，憑「我是后里人」票卡限定10月27日進入后里園區，憑「我是外埔人」票卡限定10月28日進入外埔園區。園區除行動不便人士的輔具，各交通工具禁止入園；園內禁飛空拍機；園區戶外開放空間可帶寵物，展館內禁帶寵物，且無託管服務。

此外，另兩園區均提供嬰兒車及輪椅外借使用，有需求民眾可至后里森林園區近入園驗票口的租借站、后里馬場園區服務站及外埔園區遊客中心留執身分證件即可借用，數量有限，借完為止。

(中時 )