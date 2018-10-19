10月20日新北萬里蟹幸福七週年 教您輕鬆到野柳、龜吼

2018年10月19日 14:14 中時電子報 綜合報導

2018新北萬里蟹活動將於本週六(10月20日)在野柳漁港盛大舉行，歡慶幸福七週年！新北市政府貼心安排「萬里蟹免費接駁車」，10月6日至10月28日期間每逢周六、日提供載客服務，歡迎民眾多搭乘大眾運輸工具前往龜吼或野柳地區，再轉乘接駁車抵達野柳漁港，輕鬆出遊無負擔！

萬里蟹免費接駁車。圖片來源：新北市漁業處提供

暢遊野柳漁港這樣最輕鬆

民眾可搭乘臺灣好行「皇冠北海岸線」、國光客運1815或基隆客運1068、953、790、862及F923號等公車，或是搭火車到臺鐵基隆站後，轉搭臺灣好行「龍宮尋寶(西岸)線」，皆可抵達龜吼或野柳地區，再轉乘免費接駁車，不論是到野柳漁港參加萬里蟹幸福七週年活動，或是到龜吼漁港漁夫市集採買新鮮海產，都非常方便，詳細公車路線請見臺灣好行、國光客運與基隆客運網站。

萬里蟹免費接駁車路線圖。圖片來源：新北市漁業處提供

「萬里蟹免費接駁車」在10月6日至10月28日期間(10月20日除外)，每日10時至18時，每隔10到15分鐘發一班車，以太平洋翡翠灣飯店口為起點，途經龜吼漁港順天宮、龜吼三角公園、野柳地質公園、野柳保安宮，至野柳活動中心(萬里蟹活動場地)雙向接駁。以往活動當日野柳漁港周邊湧進大量民眾，今年在10月20日將延長接駁時間為7時至17時，並加開野柳行經玉田路往太平洋翡翠灣飯店口的單向直達路線，沿路開放隨招隨停，讓民眾輕鬆到野柳漁港!若民眾自行駕車前往，則可利用「野柳地質公園停車場」，活動當日市府更特別開放「玉田路至港西路兩側」，供民眾免費停車。

野柳漁港周邊停車空間。圖片來源：新北市漁業處提供

龜吼漁港周邊停車空間。圖片來源：新北市漁業處提供

龜吼停車秘境報你知

龜吼地區範圍雖小，但在鄰近的石角海邊有一處停車秘境「石角免費停車場」，共有141個免費停車位，要先從臺2線轉玉田路，沿著山路上山，再到海景路右轉到底，即可抵達海邊的停車場，千萬不要以為走錯囉。停車後步行5分鐘即可抵達太平洋翡翠灣飯店接駁站，往龜吼漁夫市集也只要5分鐘，還可欣賞沿路沙灘美景，一舉兩得!此外，太平洋翡翠灣飯店提供約200個免費車位供民眾使用，將車停在「太平洋翡翠灣停車場」後，步行到飯店入口，即可搭乘接駁車；或將車停在漁澳路上的「北觀處龜吼停車場」，步行到龜吼漁港順天宮也可搭乘接駁車。活動當日另外開放「臺二線翡翠路至玉田路(往基隆方向)單側」免費停車，歡迎民眾多多利用!或可洽詢2018新北萬里蟹活動小組，電話: 02-82572525分機213 (周一至周五 11:00- 18:00)

(中時電子報)