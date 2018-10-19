陸國務院副總理劉鶴：「四個必須」支持民營企業發展

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新三板線上10月19日報導，19日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴表示，針對當前大陸民營企業，對落實基本經濟制度面臨一些焦慮，必須堅定不移貫徹基本經濟制度，堅持「兩個毫不動搖」，一方面毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟，另一方面毫不動搖地鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

劉鶴指出，目前在實際執行過程中，存在一些誤解和偏差，比如說，有些機構的業務人員認為，給國有企業提供貸款是安全的，但給民營企業貸款，政治上有風險，寧可不作為，也不犯政治錯誤。這種認識和做法是完全錯誤的。

他說，必須從講政治、講大局的高度認識這個問題。民營經濟在整個經濟體系中具有重要地位，貢獻出50％以上的稅收，60％以上的GDP，70％以上的技術創新，80％以上的城鎮勞動就業，90％以上的新增就業和企業數量。

如果沒有民營企業的發展，就沒有整個經濟的穩定發展；如果沒有高品質的民營企業體系，就沒有現代產業體系，支援民營企業發展就是支援整個國民經濟的發展。那些為了所謂「個人安全」、不支持民營企業發展的行為，在政治取向上存在很大問題，必須堅決予以糾正。

對民營企業，要強調「四個必須」：一是必須堅持基本經濟制度，充分發揮中小微企業和民營經濟在我國經濟社會發展中的重要作用。

二是必須高度重視中小微企業當前面臨的暫時困難，採取精准有效措施大力支持中小微企業發展。

三是必須進一步深化研究在減輕稅費負擔、解決融資難題、完善環保治理、提高科技創新能力等方面支援中小微企業發展的政策措施。

四是必須提高中小微企業和民營經濟自身能力，不斷適應市場環境變化，努力實現高品質發展。

劉鶴表示，最近，大陸國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室、全國工商聯等，要專門到各地了解基本經濟制度的落實情況，和中小微企業的發展情況，希望大家給予支持。

(工商 )

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