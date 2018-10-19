影》紅襪貝茲又沒收全壘打 原來大學籃球校隊還能灌籃

紅襪隊外野手貝茲美技接殺。（路透）

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中時電子報

連續兩天在右外野全壘打牆邊「旱地拔蔥」，紅襪右外野手貝茲（Mookie Betts）這次沒被球迷「妨礙守備」，在6局下美技沒收太空人布瑞格曼（Alex Bregman）可能的全壘打。175公分的貝茲展現驚人的彈跳能力，其實不令人意外，因為他以前就是籃球校隊，還用灌籃嚇傻了高中隊友！

紅襪隊外野手貝茲精彩接殺。（轉自MLB官方臉書）

「你沒辦法灌籃的啦！」貝茲16歲的時候，他的棒球及籃球隊隊友安德森（Quinn Anderson）這樣子說，結果數周後就被打臉。貝茲在一場高中籃賽中帶球快攻，當大家預期他會三步上籃得分時，他「灌籃」了！

「他怎麼做到的？」安德森當下傻眼問說，只見貝茲得意的走回板凳區示威，籃球隊教練亥特（Chris Hight）回憶：「我們當時全都嚇呆了。」

其實貝茲本來就是運動奇才，亥特說他永遠不想再跟貝茲打桌球，「有一次他邊打桌球邊跟女友講手機，還打贏我！還有一天他連續參加保齡球和籃球賽，結果保齡球打了250還是280分，他竟然氣說怎麼沒拿300分。而在那天的籃球賽，他繳出18分、7助攻、4抄截的成績，讓我們贏球。」

即使是在大學籃賽，貝茲仍有場均14.4分、5.8助攻、2.4抄截、2.9籃板的全能演出，亥特說，貝茲幾乎是自己看過最出色的籃球控衛之一。擁有如此的運動天賦，也難怪貝茲能把右外野變成籃球場，把當年的灌籃神技變成沒收全壘打了！

(中時電子報)

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