推進「新竹市障礙」 新竹市義消拚競技大賽八連霸

2018年10月19日 14:49 中時 徐養齡

新竹市義消挑戰競技大賽8連霸，市長林智堅（中）19日親自授旗。（徐養齡翻攝）

2年1度的全國義勇消競技大賽20日登場，新竹市義消總隊至今已獲7連霸，這次誓言要將紀錄推進，從4月起就展開魔鬼式特訓，每名隊員都練出結實體格，19日由市長林智堅親自授旗出征，預祝能順利締造8連霸，讓「新竹市障礙」更上層樓。

林智堅表示，義消弟兄們長期利用上班之餘，仍抽空投入消防工作，平時火裡來水裡去，協助各項救災、救護及宣導，相信在過去6個月的紮實訓練下，必定會旗開得勝，拿下8連霸，市府會持續挹注消防資源，做消防人員最堅強的後盾。

義消總隊長鄭宏輝表示，新竹市義消弟兄今年以來分3階段訓練，從4月份開始訓練，以每週1次訓練頻率，到8月起每週3次，選手們辛苦賣力，甚至是在夜間及假日訓練，拚戰精神令人讚嘆。

鄭宏輝表示，消防人員冒生命危險進出瞬息萬變的火場，因此義消競賽講究扎實基礎工，大夥半年多以來展開魔鬼集訓，汗流浹背已成家常便飯，堅信「要怎麼收穫先怎麼栽！」

消防局長李世恭指出，競技大賽挑戰項目分為基本繩結、消防衣著裝競賽、小幫浦射水、負重救生等4項，義消弟兄集訓至今，各競賽項目測驗成績均比上屆成績進步，正式登場時可望更上一層樓。

(中時 )