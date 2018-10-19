為了釣魚台！ 日要2階段部署高超音速武器

2018年10月19日 14:36 中時電子報 楊幼蘭

日本高超音速武器示意畫面

除了美俄外，北京也正在積極發展高超音速武器，令對領土爭議憂心忡忡的東京倍感壓力，如今日本正快馬加鞭，研發兩款高超音速武器。

據《每日新聞》引述消息人士的話說，東京正致力發展有不同發射滑翔載具彈頭的兩款高超音速武器。日本防衛省已擬出計畫，打算最遲要在2026年以前讓初期裝備型高超音速武器服役，並希望在2028年時，讓功能升級型服役。

《動力》（The Drive）網18日指出，相關計畫旨在讓日本具有改變遊戲規則的戰力，以威懾主要以北京為目標的區域對手。而這最新信號顯示，東京正逐漸與二戰後的和平憲法背道而馳。

供沖繩與釣魚台列嶼等離島防衛使用的高超音速武器，射程約在300－500公里之間。不過，這意味自衛隊飛彈射程增加，可能導致日本二戰以來純自衛的政策受質疑。

按照計畫，日本的超高音速滑翔飛彈是從地面靠火箭發射，接著在高層大氣中滑翔，隨後彈頭與滑翔載具脫離，藉由全球定位系統（GPS）與其他技術導引打擊目標。由於這些飛彈速度極快，飛行軌道多變，因此難以攔截。

日本防衛省2018會計年度已撥款46億日幣（約13億台幣），來發展相關技術，並已針對下個會計年度，另外追加138億日幣（約38億台幣），以加速這些新飛彈的列裝時程。

日本防衛省第一次正式公開相關計畫是在8月，當時公佈的年度國防白皮書說，他們正在研發超高速滑翔彈（Hyper-Velocity Gliding Projectile，HVGP）。而所謂高超音速，必須超過5馬赫。

而滑翔體本身並沒有動力，需要靠助推器賦予適當的速度，並推升到適當的高度，接著向下滑翔到地球。

(中時電子報)