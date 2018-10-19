台灣虎航將開放招募空服員 尋找虎寶虎妞

2018年10月19日 14:48 工商 張佩芬

台灣虎航今(19)日宣布將開放空服員職缺招募，歡迎具有安全意識、笑容親切、開朗、活潑、喜歡與人互動的應試者加入台灣虎航。

台灣虎航自2014年開航以來，每年開放招募空服員職缺，皆吸引上千人報名。台灣虎航企業形象年輕活潑、朝氣十足，也是首家且連續三年獲得信譽品牌最高榮譽白金獎項認證的國籍低成本航空，自去(2017)年開始獲利，全年度稅後獲利逾新台幣5.7億元，今(2018)年上半年表現也已繳出稅後獲利新台幣6億元的成績，預期今年將會是台灣虎航的第二個獲利年。

獲利提升主要受惠於赴日旅遊仍為國人出國之優先目的地選擇，台灣虎航現提供日本14個航點可供選擇，是國人赴日旅遊首選的低成本航空，便利旅客安排行程，再加上自助旅行風潮興盛，有助於低成本航空的發展。今年12月起，台灣虎航也將正式開航第一條菲律賓航線：宿霧，期待藉由提供更完整的東南亞航網，讓國人的旅遊選擇更多元。

台灣虎航本次空服員招募的報名時間為2018年10月29日凌晨00:01起至2018年11月11日晚間23:59止。本次招募報名截止後，即針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2018年12月1日、2日進行初試；2018年12月8日、9日進行複試。採精兵招募制的台灣虎航，將擇優錄取，預計招募上限為20名。

錄取的空服員，將於明(2019)年農曆年後開始受訓，完訓後即可上線為台灣虎航的第14批空服員，與虎寶、虎妞們一同翱翔天際。有興趣並對於從事航空服務業有高度熱忱的朋友可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「空服員」的職務中查看報名及相關應試資格(www.yes123.com.tw/admin/campaign/tigerair/)。歡迎嚮往從事航空事業與熱愛飛行的應試者，投遞履歷以便完成報名手續。

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