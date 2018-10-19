偷拍AV被老公抓包 「最強人妻」認了已離婚

2018年10月19日 14:43 中時電子報 吳品瑤

去年以驚人發片量榮登最暢銷女優亞軍的暗黑女神佐佐木明希(佐々木あき)，出道時便透露自己是有家室的人，且育有2子，因為這個身分加上姣好外貌，被封為「30路最強人妻」，佐佐木明希也說過踏入這行其實是偷偷來，這樣的背景更引人遐想，讓她銷售長紅，然最近她接受訪問曝光了婚姻近況，竟表示當AV女優這件事情被尪抓包，人妻身分已不保，成了單親媽。

人氣AV女優佐佐木明希近日接受「スカパー！」電視台專訪，談到出道3年來的心路歷程，一開始還侃侃而談發行性感寫真集的感想以及拍AV的特殊經驗等，沒想到最後話鋒一轉，她自爆拍AV的事情被老公發現，認了已經離婚，表示之前為了瞞住老公，不但跟事務所串通好，還盡可能讓拍攝工作在晚上10點前結束，甚至為了陪伴家人，周末也固定休假不工作，然隨著拍片量越來越大，終於還是紙包不住火，因此丟了婚姻。

佐佐木明希認了已離婚，雖然恢復單身但孩子是交給她撫養，因此現在是單親媽的身分，感情的部分則是還沒有新對象，而「AV達人」一劍浣春秋曾在部落格「PLAY NO.1」發文，表示曾邀約佐佐木明希來台舉辦攝影會，但屢屢遭到回絕，其中一個理由就是周末要陪小孩，如今可從她推特上發現工作花絮照變多，推測她應該是趁還沒有新對象之前努力賺一波，也可能是引退前「做最後的燃燒」。

(中時電子報)