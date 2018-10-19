台中》台中3.13選區號次抽籤熱鬧滾滾

2018年10月19日 15:14 中時 林欣儀

第3選區市議員候選人吳瓊華（前左）在陸配高萍及獨輪車隊陪同下抽籤。（林欣儀攝）

第三屆台中市議員選舉19日進行號次抽籤，第3選區民進黨提名候選人陳世凱、張家銨一同站上宣傳車，首次展現團結力量；國民黨吳瓊華則有獨輪車繞場陪同抽籤。第13選區候選人林碧秀日前跌倒受傷，仍打著石膏親自抽籤。

第3選區下屆有9人參選，1至9號分別為張家銨、林汝洲、林孟令、李順涼、張正興、吳瓊華、賴怡均、林國佑、陳世凱，當候選人抽到屬於自己的號次時，台下支持者立即高喊「凍蒜」，現場氣氛熱絡。

特別的是，陳世凱、張家銨抽完號次後即一同登上宣傳車進行聯合掃街，展現兩席全上的團結氣勢。陳世凱表示，在逆風時更應團結前進，第3選區以往是民主沙漠，盼透過聯合競選讓2席全上，可協助推動市政。

吳瓊華則率領獨輪車隊繞場，並在烏日媳婦、貴州雜技團演員高萍陪同下抽籤，高萍嫁到台灣後無法忘情獨輪車，近幾年在國小教授獨輪車技術、盼為民俗交流扎根。吳瓊華則說，高萍願意站出來，展現自己對新住民與教育重視的成果。

第13選區下屆共有10人參選，號次1至10號分別為段緯宇、林德宇、林碧秀、張滄沂、蘇柏興、謝賢、張芬郁、薛安琪、李天生、楊偉浚，候選人們抽到號次後大喊吉祥話，接著搭上宣傳車掃街，氣氛high翻天。

(中時 )