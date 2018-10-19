群組藥腳300人 褲襠「藏一味」警調侃：大鵰

2018年10月19日 14:54 中時 張妍溱

台中市從事板模工的王姓男子，改當藥頭「拚經濟」，販售毒咖啡、K他命、搖頭丸等毒品，王將自己的轎車，打造「行動販毒車」，為躲避查緝，建立通訊群組，吸引300名藥腳加入；日前王男外出交易途中違規停車，遇保大幹員盤查，在其後車廂起出各式毒品，警訊後將王依毒品罪嫌移送。

警方表示，王嫌擔心「行動販毒車」內藏大量毒品，被警方查獲，先假意主動交付「褲襠」的3包小惡魔毒咖啡給警方，瞬間鼓鼓的褲襠消褪不少，但高配合度不免讓起警懷疑，事有蹊蹺，接著在後車廂起獲毒咖啡、K他命及搖頭丸等，「一應俱全」。

有毒品前科的28歲王嫌，在台中地區打著「行動毒品」的口號，標榜供貨快、價格公道，因此銷路特別好，光1個群組就有300名毒蟲加入，許多學生都是他們的顧客。當時員警巡邏行經北區東城街見王嫌違規停車，原本要勸導離開，竟意外查獲「行動販毒車」。

警方指出，王嫌向上游批購各式各樣毒品，薄利多銷，警方打開後車廂，經清點計有小惡魔汽泡飲24包、海豚咖啡包43包、斯斯飲包11包，均驗出含甲基卡西酮成分，另還有分裝完成K他命20包、K他命1罐及搖頭丸10顆，查扣現金4萬2千元。

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(中時 )