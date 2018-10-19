原住民符合條件 可用自耕農參加農保

2018年10月19日 15:11 中時 廖德修

勞保局表示，原住民若依法取得原住民保留地耕作權、地上權者，可用自耕農資格參加農保。

原住民保留地是政府為了保障原住民生計所劃設，具有特定目的、用途和處分限制的土地。依《山坡地保育利用條例》第37條規定，取得耕作權、地上權之原住民，只要繼續自行經營滿5年，可以無償取得土地所有權。

勞保局表示，依法取得原住民保留地耕作權、地上權從事農業工作之原住民，原本就能以「合法使用者」身分參加農保。為了更進一步保障其參加農保的權益，行政院農委會已經修法，自今年9月1日起，依法取得原住民保留地耕作權、地上權的原住民，得準用自耕農資格條件規定參加農保。

也就是說，不僅是擁有該耕作權、地上權權利的本人參加農保所需符合面積，由「農地0.2公頃或林地0.4公頃」放寬成「農地0.1公頃或林地0.2公頃」即可加保；連一起耕種的配偶、直系血親、翁姑（指公公、婆婆）或媳婦，也可持該地以自耕農資格申請加保，一同享有農保的保障。

勞保局補充，農委會此次修法，同時也簡化了資格審查程序，在尚未無償取得土地所有權的階段，就能以自耕農資格條件加保，不必「先以合法使用者身分加保，等到繼續經營滿5年、取得土地所有權後，再持向所屬農會申請以自耕農資格加保」。省去取得所有權後的第二次辦理加保手續，可使原住民朋友參加農保程序更為簡省便利。

(中時 )