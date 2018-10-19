金門》謝宜璋真的不一樣 牽狗抽籤、開戰車告人

2018年10月19日 15:12 中時 李金生

金門縣長候選人謝宜璋帶著愛犬「法蘭克」進場抽籤。（李金生攝）

楊鎮浯抽中籤王1號，開心表示：「「一馬當選、一定當選」。（李金生攝）

尋求連任的陳福海抽中4號，他也祝福自己「再做4年、事事如意」。（李金生攝）

金門縣長選舉競爭激烈，難得同台一起亮相。（李金生攝）

金門縣長選舉6搶1，國民黨出馬挑戰的楊鎮浯抽中籤王1號，支持者開心喊出「一馬當選、一定當選」；尋求連任的陳福海則抽中4號，他也期許自己「再做4年、事事如意」。

各候選人號次抽籤結果如下：1號楊鎮浯、2號洪志恒、3號汪成樺、4號陳福海、5號謝宜璋、6號洪和成。

帶著愛犬「法蘭克」進場抽籤的前議長謝宜璋抽中5號，預祝自己「五福臨門」後，隨即偕競選伙伴，也是未來的副縣長人選周清坡開著改裝「戰車」前往縣府旁的金門地檢署，按玲控告金門高分檢檢察長費玲玲、金門地檢署檢察長毛有增和金門縣長陳福海3人涉嫌瀆職，表達對檢方就「金酒赴東北試釀案」逕予不起訴處分的抗議。

日前，謝宜璋在成立競選總部時，曾對「金酒赴東北試釀案」提出許多質疑，並公開表示若陳福海陣營認為指控不實，歡迎對方在3日內提告，同時也要求檢方主動介入重啟調查，否則3天後將一起將他們都告進去。

因此，謝宜璋今天帶狗抽籤、開戰車提告的大動作，反而成為另一個「亮點」，許多支持者肯定他「說到做到」作風讓人欣賞，真的符合他的競選主軸「我們不一樣」。此事對選舉進入倒數36天的影響，也受到鄉親和各競爭對手的關注。

(中時 )