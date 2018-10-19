全球最難蓋建築！台中國家歌劇院榮獲日本優良設計大獎

被譽為世界第九大新地標的「台中國家歌劇院」，勇奪日本優良設計獎。（盧金足攝）

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台中國家歌劇院擁有世界獨創的曲牆工法，內部劇場為藝術演出的殿堂。（圖／台中市府提供）

有「東方設計奧斯卡」之稱的日本優良設計獎公布2018得獎名單，台中市政府以號稱全球最難蓋的建築、世界第九大新地標「台中國家歌劇院」勇奪大獎！市府表示，台中國家歌劇院正式營運後，獲得極大好評與迴響，從2016年開幕至今，參觀人次達427萬人，也成為台中最熱門打卡景點，讓台中的城市空間面貌得到提升，拓展台中在國際城市能見度。

日本優良設計獎是日本通商產業省1957年開始以「優良設計商品選定制度」為基礎創辦，表彰「優良設計」認證，同時也是與諸多國家設計大獎合作的跨國性設計獎項。

建設局表示，台中國家歌劇院擁有世界獨創的曲牆工法，其工法的特殊及難度之高，使得歌劇院工程在建造過程中困難重重，榮獲普利茲克獎的日本建築大師伊東豊雄，設計台中國家歌劇院的美聲涵洞概念，更是全世界劇場建築中最為獨特的設計，也是台中國家歌劇院建築的精華所在。

為能完美呈現出最符合設計概念的美聲涵洞，工程團隊費盡心思，透過不斷的研究及試驗，終於完成美聲涵洞設計，也讓台中國家歌劇院能以最優美的姿態出現在世人眼前。

建設局長黃玉霖強調，台中國家歌劇院在無數設計及工程獎項摘金，從金石獎、金獅獎、國家卓越建設獎至全球卓越建設獎，也於2015年榮獲第15屆公共工程品質金質獎優等，現在又獲得日本優良設計獎認證，代表伊東豊雄建築師的設計獲得普世認同，並傳達出市府對公共建築設計品質堅持的用心。

台中市府感謝國際評審肯定，也盼藉由這次機會，讓更多人看見台灣創新建築實力，並提升台中美學城市的形象。

(中時 )

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