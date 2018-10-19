MLB》洋基顧問：我們都太小看紅襪了

紅襪總教練柯拉(左)與美聯冠軍賽MVP小布雷德利。（路透）

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中時電子報

紅襪接連打敗洋基和太空人，而且兩個系列賽共只吃了兩敗，強大的戰力令人瞠目結舌。洋基特別顧問史威瑟(Nick Swisher)說：「我們其實都低估紅襪了，他們值得更多的肯定。」

在分區系列賽，大部分球迷支持洋基；到了美聯冠軍賽，大家認為衛冕軍太空人更強。直到紅襪連續打敗了兩支百勝球隊，眾人才驚覺紅襪的勇猛。史威瑟說：「紅襪就是默默地一直攻擊和取分，擊退所有的對手。」

今年美聯兩大戰將馬丁尼茲(J.D. Martinez)、貝茲(Mookie Betts)都在紅襪，加上小布雷德利(Jackie Bradley Jr.)在第3戰的驚天滿貫轟，斬斷了太空人的連霸之路。小布雷德利當選美聯冠軍賽MVP，他系列賽累積9打點高居隊史第3，只輸給昔日的老爹歐提茲(David Ortiz)和拉米瑞茲(Manny Ramirez)而已。

史威瑟原本希望美聯冠軍賽可以打久一點，但憑藉打線的勇猛，以及擺脫季後賽魔咒的左投普萊斯(David Price)，紅襪在王牌左投賽爾(Chris Sale)還在鬧肚子的時候就收拾掉太空人了。

史威瑟是洋基2009年冠軍成員，他指出單季108勝的紅襪絕非浪得虛名。紐約媒體不斷檢討洋基的失敗，現在看來問題並不是出在洋基，如果連太空人都動不了紅襪，那麼問題就在於紅襪太強大了。

(中時電子報)

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