劉鶴：政府高度重視股市的健康穩定發展

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新華社19日報導，10月19日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴表示，政府高度重視股市的健康穩定發展。當前股市的心理特徵是，對制度創新和改革政策有很強的期盼，市場表現與這種期盼之間有很強的正回饋效果。因此，促進股市健康發展，一定要有針對性地推出新的改革舉措。

他指出，最近以來，包括大陸人民銀行、銀保監會、證監會以及其他相關部門，都在公布新的改革措施，有了一些新的制度安排和政策工具。今天上午，這些政策已經陸續宣布，至少包括以下幾個方面。

一是在穩定市場方面，允許銀行理財子公司對資本市場進行投資，要求金融機構科學合理做好股權質押融資業務風險管理，鼓勵地方政府管理的基金、私募股權基金幫助有發展前景的公司紓解股權質押困難。

二是在市場基本制度改革方面，制定「證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法」，完善上市公司股份回購制度，深化並購重組市場化改革，推進新三板制度改革，擴大對科技創新企業上市的支持力道等。

三是在鼓勵市場長期資金來源方面，擴大保險資金財務性和戰略性投資優質上市公司力道，壯大機構投資者力量，鞏固市場長期投資的基礎。

四是在促進國企改革和民企發展方面，加速推出一系列新舉措，包括推動國有企業在資本市場進行混合所有制改革，支持行業龍頭民營企業進行產業兼併重組，推出民營企業債券融資支持計畫以及股權融資支持計畫等。

五是在擴大開放方面，繼續全方位擴大開放，加速銀行、證券、保險等領域的開放。

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