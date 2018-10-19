日本人最嚮往的姓氏 台灣人竟然超熟悉！

台灣知名連鎖飲料店五十嵐，取名來自日本姓氏得來的靈感。圖為民眾在50嵐前排隊購買。（報系資料照片，黃世麒攝）

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中時電子報
/綜合報導

相對華人的百家姓，日本姓氏顯得更為複雜，從漢字詮解其意，有時又多了幾份趣味，畫面感十足。日本人是如何看待自己的姓氏，或覺得哪種姓氏特別有魅力呢？日本一項問卷調查發現，最嚮往的姓氏竟是「五十嵐」，此姓氏恰與台灣某連鎖飲料店店名相同，讓台人備感親切。

日經中文網報導，日本大型婚慶公司「華德培婚禮」（Watabe Wedding）在網路上進行調查，以了解未婚和已婚男女對結婚和姓氏的想法。接受調查的400名20~49歲男女，回答最嚮往的姓氏，結果「五十嵐」(IGARASHI)排首位。第2位是「佐藤」，第3位是「伊集院」和「田中」，第4位是「橘」，第5位是「山田」、「西園寺」和「藤原」。

此外，有些受訪者並未列出具體姓氏，而是回答「帥氣的名字」、「罕見的姓氏」以及「喜歡筆畫少的」和「常見的姓氏」。

「五十嵐」會被票選為最嚮往姓氏，相關負責人分析，「或許是因為3個漢字的排列看起來很帥氣，發音也好聽」。由於台灣有一家連鎖飲料店與此姓氏相同，台灣人相必格外親切。據了解，當初五十嵐創辦人也因為此姓氏特別，便以此作為店名。

日本約有13萬餘種姓氏，其中最多的10種姓氏依序是佐藤、鈴木、高橋、田中、渡邊、伊藤、山本、中村、小林、加藤，五十嵐並非最常見的姓氏。

(中時電子報)

文章來源：日本人最嚮往的姓是什麼？

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