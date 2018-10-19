花蓮》花蓮縣議員選舉號次抽籤 不少支持者穿原傳統服飾打氣

2018年10月19日 15:17 中時 范振和

花蓮縣議員候選人蔡依靜由大批支持群簇擁前往選委會抽籤。（范振和攝）

儘管天雨 ，仍澆不熄選民熱情，花蓮縣選委會前盡現人潮。（范振和攝）

花蓮縣議員候選人吳國民（左）抽中七號，他和太太高興地比起幸運7的手勢。（范振和攝）

花蓮縣第19屆縣議員選舉候選人姓名、號次抽籤，69位參選人只有極少數人代抽外，其餘都有支持者簇擁到場抽籤，尤其原住民選區，支持群穿原住民服飾歌舞者不在少數，現場一片歡樂。

花蓮縣議員共有10個選區，第5至10是平地原住民與山地原住民選區，支持群紛紛穿起傳統服飾，一等候選人抽完籤後，在花蓮縣選舉委員會大門前除了合照呼口號外，有些人還不忘歌舞一番，現場洋溢一片歡樂。

各選區縣議員候選人號次如下：第一選區17人，1施金樹、2林宗昆、3謝國榮、4楊華美、5郭應義、6謝金城、7俞慧君、8林文松、9吳東昇、10徐子芳、11李秋旺、12張美慧、13洪士閔、14莊枝財、15蔡啟塔、16魏嘉彥、17傅國淵。

第二選區4人，1錢自立、2游象蓁、3邱光明、4鄭寶秀。第三選區14人，1張正治、2游美雲、3張峻、4吳建志、5黃馨、6王能昌、7沈君茹、8黃振富、9張懷文、10莊建威、11葉鯤璟、12陳棟樑、13林源富、14徐雪玉。第四選區6人，1陳銘文、2黃文成、3蘇金勝、4黃玲蘭、5潘月霞、6王燕美。

第五選區7人，1謝東穎、2笛布斯．顗賚、3羅名材、4李正文、5林聖富、6余夏夫、7周駿宥。第六選區7人，1萬榮財、2曾志德、3賴國祥4林正福、5蔡依靜、6林莉芳、7吳國民。第七選區5人，1林聖明、2哈尼．噶照、3林高捷、4陳建忠、5陳英妹。

第八選區3人，1許淑銀、2高毓真、3林素美。第九選區4人，1陳秋英、2簡智隆、3陳長明、4伍興明。第十選區2人，1蘇忠亮、2高小成。每位候選人都不忘在號次上大作文章，現場彷彿進行一場吉祥話大PK。

(中時 )