已開發國家衝擊農業？農委會：挑戰在CPTPP

2018年10月19日 15:16 中時 游昇俯

針對我國承諾WTO未來以「已開發國家」定位參與國際談判，可能衝擊國內農業。農委會副主委陳吉仲認為，WTO多邊貿易近乎停滯，貿易自由化的挑戰在於台灣可能加入的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）；然而，台灣對農產品進口衝擊已調適得差不多，國人消費習慣固定，影響仍有限。

陳吉仲表示，台灣2002年進入WTO時承諾的開放條件，不會因此次宣示改變，除非多邊會談有新結果，否則不會有負面影響；他說，杜哈回合談了十幾年至今沒有共識，加上近來中美貿易戰因素，多邊協商其實充滿不確定性，貿易自由化的衝擊，可能在於我國希望加入的CPTPP。

但陳吉仲也強調，日本主導的CPTPP是區域貿易組織，談的是雙邊經貿協定，台灣要與11個會員國，就所強調的農產品項一一去談，與WTO架構下的已開發、開發中條件無關；他說，我國農產成本較日本低，相比之下還更有競爭力。

陳吉仲並指出，台灣進入WTO已16年，其實該進來的農產品早進來了，國內已調適得差不多，加上國人消費習慣固定，牛奶、雞蛋大多吃國內農產品，豬肉消費有七成是到傳統市場，國外豬肉的消費量維持在5%至10%，「再怎麼開放就這樣」，消費量不會有太大的變動。

陳吉仲表示，農委會已採行符合WTO規範的最低綠色環境給付，增加雜糧生產，鼓勵農民將產品賣到市場、提升收入，以此調整農業產業結構；並推動學校午餐使用在地食材，以需求創造供給，讓消費習慣帶動農業生產，這些政策已在強化台灣農業體質。

(中時 )