喜迎花博！中市社區發展協會綠美化打造社區新亮點

台中市多處社區發展協會響應花園城市運動計畫，其中，東區十甲社區閒置空地綠美化，讓整體空間增添更多色彩。（圖／台中市府提供）

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迎接2018台中世界花卉博覽會，台中市各社區發展協會紛紛響應市府花園城市運動計畫，其中，東區十甲社區將閒置空地綠美化，種植朱槿、水黃皮、竹柏及一串紅等喬木及灌木，並輔以碎石步道，讓整體空間增添更多色彩。

太平區永平社區則與勤益科大景觀系合作，將太平運動場的老舊花台重新整理，打造成日式庭園枯山水的入口意象，並舉辦社區美感分享交流活動，鼓勵社區共同響應花博盛會，共享花園城市之美。

建設局表示，東區十甲社區發展協會向市府申請花園城市運動補助計畫，透過社區美感分享交流活動，辦理「環保獅你我裝置藝術」、「彩繪獅頭活動」及「多肉植物花園工坊」等3場社區美感分享交流活動。

其中「環保獅你我裝置藝術」邀請社區居民利用浮球繪畫，打造兼具環保與傳統的裝置藝術；「彩繪獅頭活動」利用整地時的小碎石及大石頭進行彩繪，玩轉色彩變化的趣味。

「多肉植物花園工坊」則以舞獅做為主題，並輔以十甲社區獅陣故事，讓居民更加認識舞獅文化，藉由獨一無二的文創獅多肉盆栽，讓舞獅文化充滿社區角落。

十甲社區發展協會理事長朱子朋說，社區閒置荒地原本雜亂不堪，透過花園城市運動補助計畫與社區居民的同心協力，打造出來的綠地，不只可供社區居民休憩使用，也歡迎遊客前來參觀拍照。

當地居民表示，綠美化的面積雖然不大，但是種植許多喬木及灌木，綠化效果很好，也讓等公車的居民及行人沾染台中要辦花博盛會的期待。

建設局長黃玉霖指出，太平區永平社區發展協會也透過花園城市運動補助計畫經費，將太平運動場原有花台及草皮重新整理，種植蚌蘭、天堂鳥及偃柏等植栽，並以碎石表現流水意象，打造枯山水庭園，達到觀賞及休憩作用，讓整體空間增添更多色彩。

永平社區發展協會也辦理「花卉美感交流與互動活動」、「植栽辨識及植栽種植美感教學」及「園藝植栽修剪美感教學」3場美感交流活動，由勤益科大景觀系協助社區發展協會，在太平運動場內進行植栽辨識與園藝植栽修剪教學，教學相長，與居民分享花卉之美，也凝聚社區居民與校園的關係。

(中時 )

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