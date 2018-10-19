全台最大電視牆 友達花博微美館驚豔

2018年10月19日 15:12 中時 陳淑娥

友達光電於后里森林園區打造「微美館」，市長林佳龍（中）等人前往參觀。（陳淑娥攝）

台中花博將於11月3日盛大登場，友達微美館以植物花粉微觀影像與種子標本為創作素材，運用尖端面板技術，使用60片55吋顯示器，透過全台最大556吋顯示器拼接牆呈現「微觀新視界」展示主題；市長林佳龍表示，在地企業精湛的科技，透過花博向國際呈現，展現花博之美，也讓世界看見台灣的國力。

友達微美館以「微觀新視界・舞動生命之美」為主題，19日首度亮相，包括市長林佳龍、副市長張光瑤、友達光電董事長彭双浪、台灣博物館館長洪世佑、互助營造總裁林清波等人都場見證台灣企業的高科技。

台中市長林佳龍表示，花博亮點近期逐漸揭露，從巨型「天上掉下一顆種子」、機械花、各式裝置藝術、花卉呈現，到友達微美館，結合精密機械、光學、電子等技術，除展現花博之美外，也讓世界看見台灣的國力。

友達董事長暨執行長彭双浪表示，此次贊助台中花博企業館，是出於企業公民的使命感，以及跟台中在地的淵源連結，希望發揮本業專長，透過顯示技術打造「友達微美館」，這座結合科技與自然之美的展覽館，讓大家來探索植物花粉和種子的微觀世界。

台灣博物館長洪世佑強調，台灣博物館進行高達百餘種植物的採集，利用電子顯微鏡拍攝出經過上萬倍放大的花粉顯微照片，挑選出30種以上樣貌最漂亮的花粉作為樣品，友達再進行影像後製，建立3D數位化模型，搭配聲光音樂效果。

微美館包括「生命之門」、「微觀視界」、「種子光廊」、「奇幻庭園」4大展區！主展區「微觀視界」以60片顯示器打造全台最大的556吋電視牆，使用極窄邊框技術，螢幕拼接後僅1.8公釐邊框寬度，讓觀賞者沉浸於大面積高畫質視覺體驗。

「生命之門」由28台顯示器組成多層次拱門，展示大自然實景拍攝結合電腦動畫的壯闊絢麗影片；「種子光廊」展示青楓、杉木、黃花風鈴木等70種的果實與種子；「奇幻庭園」設置手工打造的大型花粉陶瓷雕塑，可從不同角度觀賞型態各異的花粉造型。

(中時 )