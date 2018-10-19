彰化》縣議員候選人溫芝樺催生八卦山免費侏儸紀公園

2018年10月19日 15:17 中時 吳敏菁

彰化縣議員候選人溫芝樺從代表投入議員選戰，這次抽籤號次是16號。（吳敏菁攝）

彰化縣議員候選人溫芝樺從代表投入議員選戰，熱忱和愛心受到支持者肯定。（吳敏菁攝）

彰化縣議員候選人溫芝樺從代表投入議員選戰，18日在支持者擁簇下，前往選委會抽中16號次，她是前立委陳杰和議員陳蔣秀美的姪女、也是前彰化市長溫國銘的女兒

，投入這次激烈的選戰，為了傳承陳杰鐵路高架化的抱負，也要催生八卦山免費侏儸紀公園。

溫芝樺的服務熱誠受到選民熱烈的肯定，有理想、有愛心，為了擴大服務的能量，轉戰縣議員，18日前往選委會登記，熱情支持者呼應她提出打造八卦山侏儸紀公園的政見，還穿起恐龍裝，成為吸睛的焦點，備受注目，大家紛紛給她比讚，高呼「凍蒜」。

「有一種信念，叫做堅持；有一種服務，從不間斷」溫芝樺說，所傳承就是這始終如一的初衷，她說參選人的政見，可以擘劃很多的理想和抱負，太有眼見遠見的政見，還會被感覺似遙不可及，但只要目標持續堅持，就有可能夢想成真。

市民特別記得，第一個提出彰化市鐵路高架化，是1998年擔任彰化市長的陳杰所最早提出的構想，曾被說成是選舉口號，但陳杰不放棄，陳杰擔任立委後力邀當時交通部長毛治國前來評估，開啟彰化市鐵路高架化的雛型，爾後民意代表開始將鐵路高架化作為競選時的政見，歷經多次朝野輪替，終於敲板定案，這個政見整整用了20年來實現，陳杰當年前瞻性的政見也許無法一蹴可及，溫芝樺強調，因苦民所苦，堅持了下來，造福鄉里，這就是傳承的經驗。

溫芝樺提出打造「八卦山免費侏儸紀公園」作為政見之一，要為彰化鄉親圓一個夢，她說，除了搶救彰化經濟發展，復興八卦山觀光商機之外，透過在八卦山興建免費侏儸紀觀光公園的行動，能吸引各地觀光人潮到彰化觀光，創造更多商機，讓彰化的未來更有前景。

(中時 )