義大展 陳偉德夫婦版畫 米羅、村上隆等名作亮相

「陳偉德教授夫婦版畫收藏巡迴展」可見米羅、村上隆等許多名家作品。（義守大學提供）

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旺報
義大副校長沈季燕（右）與中醫大講座教授陳偉德（左）代表剪綵。（義守大學提供）
陳偉德教授（左）熱情解說每幅作品，義大副校長沈季燕（左二）與學生聽得津津有味。（義守大學提供）

收藏版畫30多年，由中國醫藥大學講座教授陳偉德教授夫婦珍藏的48件經典作，在17日於義守大學「國際學院」5樓「中華文化教室」剪綵開幕，展出涵蓋國際藝術家作品，包括米羅、村上隆，以及趙無極與「臺灣現代版畫之父」廖修平等名作，堪稱跨時空將經典版畫齊聚一堂，除讓觀者大飽眼福，也增添了義大校園濃厚藝術氣息。

「陳偉德教授夫婦版畫收藏巡迴展」將在義大展出至11月14日為止，48件作品包括傳統木版與木刻版畫2件、銅版與蝕刻版畫2件、凸版7件、凹版9件、平版12件、網版10件、數位版藝術微噴6件，集各類版畫創作形式大成。

副校長沈季燕代表義大出席致詞，特別感謝陳教授夫婦熱情提供珍貴收藏，讓義大師生能就近欣賞，她尤其對楊英風的《伴侶》作品印象深刻。

陳偉德表示，收藏過程經歷幾階段心態轉變，除了欣賞，在認識、分析後，還會寫下自己的心得「識藏」，並樂於透過校園巡迴展廣為分享，「在我們眼中，版畫的價值，不僅是收藏，而是欣賞」；陳教授夫婦更是提供獎學金，鼓勵學生以150字為限，寫下參觀後心得，投稿至義大通識中心參加評選。

展出作品多元豐富，涵蓋傳統門神木版年畫，以及趙無極、楊英風、日本浮世繪、米羅、村上隆、奧賓斯基與英國達米恩・赫斯特等所創作的經典版畫；該展作品可說「臥虎藏龍」，或許在轉彎處，將會巧遇林布蘭作品，也能目睹廖修平的《生活（十）》及鐘有輝的《自然之歌》網版等名作。

(旺報 )

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