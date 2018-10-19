新北市紀錄片獎 許鴻財二度獲首獎

2018年10月19日 15:43 中時 葉德正

第八屆新北市紀錄片獎19日頒發前三名，今年首獎第一名由許鴻財的《以啟山林》獲得，這是他繼上屆《遙遠之地》再度奪得首獎，他說，這部片講的是這是一部關於人的慾望故事，大量開放帶來了緬甸環境浩劫，未來希望能將作品發展成長片；決選評審團表示，今年優選作品水準令人驚豔，是八年來水準最高的一屆。

第二名是施合峰導演的《鍊金術》，第三名則是盧盈良導演的《阿志》。

新北市紀錄片獎不限地域、開放議題與形式、版權回歸導演的徵件方法，今年優選作品也創歷年議題最多元，從沿海空污、陸資淹腳目、農業翻轉、多元成家、器捐法規、移工故事、原住民傳統領域爭議、通靈人生、K9警犬。

新北市長朱立倫頒獎時指出，成立新北市紀錄片獎，就因自己熱愛欣賞電影、希望能為電影盡一份力，選定影像故事最基礎的紀錄片，以徵件形式提供團隊創作第一桶金，及專業資源的輔導，協助導演、特別是年輕朋友，有機會啟動及完成自己的創作。

朱立倫表示，新北市政府還積極扮演中繼站的角色，引領台灣紀錄片創作者走向國際舞台，去年開始，在香港及上海等地舉行「新北市紀錄片之夜」，讓台灣動人的影像故事，有機會被看見與國際紀錄片產業及市場接軌。

朱立倫也說，本周日登場的「新北市國際華人紀錄片月」，也為導演們提供免費放映與專業交流的平台。

新北市新聞局指出，新北市紀錄片獎8年以來，已協助77位紀錄片創作者，完成72部優選紀錄片。每部優選影片可獲得三十三萬元拍片輔導金，前三名得主另有十萬、八萬、五萬元獎金。歷年來不少作品發展成長片，甚至屢屢在國內外獲奬，讓更多人不只看到新北，更看見了台灣。

(中時 )