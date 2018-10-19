新北》打臉段宜康！最新民調出爐 侯友宜大贏

2018年10月19日 15:28 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

距年底選戰僅剩30多天，新北市選情也備受各界關注，19日民進黨立委段宜康才稱新北選情「黃金交叉」，但據最新民調顯示，國民黨市長候選人侯友宜獲得過半數50%市民支持，民進黨候選人蘇貞昌支持度為30%，雙方差距20%，差距已增至兩成！對此，網友嘲諷，「不是交叉了嗎？」。

據《蘋果日報》報導，段宜康19日接受《蔻蔻早餐》廣播專訪透露，黨內的民調數字「新北的選情已經黃金交叉了」，因為侯友宜出現兩個關鍵性錯誤，第一點是侯對深澳的態度，第二點是侯至今仍然不敢接受任何形式的辯論挑戰。

《TVBS民調中心》9月17日公布8月31日至9月14日對六都市長支持度所做的調查，新北市民調部分，侯友宜支持度48%，蘇貞昌為32%。雙方差距16%。

據《TVBS民調中心》10月19日公布的新北市長選舉民調，侯友宜的支持度為50%，蘇貞昌則以30%支持度居次，有21%選民未決定支持對象。民調顯示蘇貞昌大幅落後侯友宜約20%支持度，與上次9月民調相較，侯友宜略增加2%，蘇貞昌支持度略下滑2%。

本次調查是TVBS民意調查中心於10月16日至10月18日晚間所做的調查，成功有效樣本1,026位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1%以內。抽樣方法採電話後四碼隨機抽樣以人員電話訪問，調查經費來源為TVBS。

對此，網友嘲諷，「不是交叉了嗎？」、「新北蘇光光」、「民進黨真的整個崩盤了」。

(中時電子報)