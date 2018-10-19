全國老人福利運動會 松柏園爺奶全力以赴

松柏園長輩們開心參加全國老人福利運動會。（陳淑娥翻攝）

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松柏園長輩全力以赴要拚金牌。（陳淑娥翻攝）
松柏園長輩全力以赴要拚金牌。（陳淑娥翻攝）

邁向第5年的創齡～銀向樂活全國老人福利運動會，日前在大台中國際會展中心盛大展開，競賽項目分別為電子飛鏢、躲避飛盤、吹箭、排球賽及門球等5項目，來自全台平均80歲的長者齊聚台中，為奪金牌激發出生命的力量。

松柏園80歲阿桃奶奶，儘管因中風致右手關節長期處於痙攣狀態，但她仍在運動會上，連續5年以平均35分，奪下吹箭競賽佳績。阿桃奶奶說，「得冠軍、拿金牌，已成每天生活目標，4年來拿下4面金牌送給孫子做紀念，尚欠外孫一面，今年一定要再拿下！」

松柏園林勝雄爺爺表示，參加運動會是每年期待的大事，雖然身體不如以往，已經住院2次，就算家人會擔心，但仍要把握機會！每當鳴笛聲響起那一刻，爺爺都忘記身上病痛，把輪椅當成腳，努力往前滑到終點為機構奪金牌，他強掉，只要獲得金牌，就覺得自己人生下半場好精采。

永信社會福利基金會執行長趙明明指出，人都會老，能走出去心就不老，為讓機構長者擺脫「三等公民」標籤舉辦運動會，為失能長者開創精采的人生下半場。5年來締造1076位失能長者參與的紀錄，參賽選手最高年齡更達101歲。

(中時 )

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