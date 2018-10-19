韓海軍將建機動艦隊司令部 陸軍實現部隊機動化

2018年10月19日 15:38 旺報 張國威

南韓海軍19日表示，將建立由3個機動戰隊組建的遠洋機動艦隊司令部。機動艦隊司令部具備神盾艦、驅逐艦（DDH-Ⅱ）和潛水艦等艦艇。另一方面，南韓陸軍表示，截至2030年，將建立「白頭山虎體系」，保障步兵分隊也具備裝甲車和戰術車輛等裝備。

南韓國會國防委員會19日在忠南雞龍台海軍總部進行國政監查，南韓海軍在進行報告時表示，爲有效應對全方位的安全威脅，增強神盾艦戰力，將建立由3個機動戰隊組建的遠洋機動艦隊司令部。在增強軍機戰力和擴大任務的情況下，還將推動建立與海上作戰有關的航空司令部。

南韓海軍，機動艦隊司令部活動範圍將擴大到遠海地區，這將對維護海上交通和韓國國民安全及海上活動自由大有裨益。航空司令部將具備海上預警機和海上作戰直升機等戰機，加強航空作戰力量。

南韓海軍決定將作戰司令部分爲第一和第二司令部。第一作戰司令部包括原有的第一、第二和第三艦隊司令部，第二作戰司令部由機動艦隊司令部、航空司令部和潛水艦司令部組成。

另一方面，南韓陸軍18日在雞龍台舉行的國會國防委員會國政監查業務報告中表示，「白頭山虎體系」是指步兵部隊的機動化、網路化和智慧化，截至2030年，所有的部隊都將完成這一體系的建立。南韓陸軍介紹，步兵部隊最小的單位是「分隊」，建立「白頭山虎體系」後，步兵分隊也將擁有裝甲車和戰術車輛，從而提高兵力機動性。

南韓陸軍表示，截至2021年，共將投入300億韓元進行陸軍4個大隊的「白頭山虎體系」示範運作。截至2030年，共將投入1.2兆韓元，將該體系擴大至所有步兵部隊。

(旺報 )