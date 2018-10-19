周迅生日未祝福傳婚變？老公高聖遠終於發文回應

周迅、高聖遠4年前結婚。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
高聖遠稍早發文支持妻子的公益演唱會。（圖／取自ArchieKao高聖遠微博）
高聖遠去年發文替周迅慶生。（圖／取自ArchieKao高聖遠微博）
周迅稍早分享正在準備演唱會。（圖／取自i周迅微博）

大陸女星周迅近來以《如懿傳》中如懿一角人氣翻漲，昨(18日)她過44歲生日，4年前與她結婚的高聖遠罕見未發文送祝福，引發網友質疑兩人婚變傳聞的真實性，安靜一天後，今上午高聖遠終於發文，宣傳周迅發起的公益演唱會活動，也算是暗示兩人感情依舊。

周迅4年前閃電宣布與高聖遠結婚，兩人在公益晚會上穿上白色婚紗與深色西裝，向全世界甜蜜宣示結婚，但近年來兩人鮮少在公開場合或分享合影，因此常傳出婚變質疑，昨周迅過生日，去年還有發文喊她「dear」的高聖遠，今年卻靜悄悄，令人好奇婚姻狀況。

今上午高聖遠終於說話，PO出周迅主辦的「2018 ONE NIGHT給小孩 公益演唱會」海報，說：「Thank you for making the world a better place. Gratitude and respect」，力挺妻子的公益計畫，周迅也分享準備演唱會中的照片，夫妻倆心意相同，網友則說：「希望你們可以永遠幸福快樂，好好對周公子」、「終於看到有周迅了」、「Happy forever !」。

(中時電子報)

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