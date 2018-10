周迅生日未祝福傳婚變？老公高聖遠終於發文回應

2018年10月19日 15:45 中時電子報 蔡曉婷

高聖遠稍早發文支持妻子的公益演唱會。(圖/取自ArchieKao高聖遠微博)

高聖遠去年發文替周迅慶生。(圖/取自ArchieKao高聖遠微博)

周迅稍早分享正在準備演唱會。(圖/取自i周迅微博)

大陸女星周迅近來以《如懿傳》中如懿一角人氣翻漲,昨(18日)她過44歲生日,4年前與她結婚的高聖遠罕見未發文送祝福,引發網友質疑兩人婚變傳聞的真實性,安靜一天後,今上午高聖遠終於發文,宣傳周迅發起的公益演唱會活動,也算是暗示兩人感情依舊。

周迅4年前閃電宣布與高聖遠結婚,兩人在公益晚會上穿上白色婚紗與深色西裝,向全世界甜蜜宣示結婚,但近年來兩人鮮少在公開場合或分享合影,因此常傳出婚變質疑,昨周迅過生日,去年還有發文喊她「dear」的高聖遠,今年卻靜悄悄,令人好奇婚姻狀況。

今上午高聖遠終於說話,PO出周迅主辦的「2018 ONE NIGHT給小孩 公益演唱會」海報,說:「Thank you for making the world a better place. Gratitude and respect」,力挺妻子的公益計畫,周迅也分享準備演唱會中的照片,夫妻倆心意相同,網友則說:「希望你們可以永遠幸福快樂,好好對周公子」、「終於看到有周迅了」、「Happy forever !」。

