睪固酮殺手！男人愛做這件事恐變「蒟蒻男」

2018年10月19日 15:51 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

許多人以為「房事」不順、「性趣」缺缺是正常的老化現象，醫師提醒，時常感到疲倦、提不起勁、忘東忘西，甚至跟另一半歡愉的時候，「弟弟」總是抬不起頭，恐怕是因為睪固酮太低，尤其愛抽菸的男人，陰莖血管容易堵塞，恐怕成為「蒟蒻(舉弱)男」。

醫學研究指出，抽菸可能導致性功能障礙，因為抽菸讓陰莖血管容易堵塞，造成心血管方面疾病，而陰莖勃起就是靠血管充血來漲大，如果血管不健康，就會大大降低充血指數，讓小弟弟硬不起來。

醫藥網站《True Health》報導，隨著年紀增長，睪固酮濃度會越低，但其他如壓力、抽菸、酗酒、過度肥胖、濫用藥物等也都會影響睪固酮濃度。

根據官方資料，台灣40歲以上的男性，每四到五個人中就有一人有男性荷爾蒙濃度過低的問題，常見症狀包括：性功能障礙、體力變差、睡眠品質不佳、記憶力與專注力衰退、易怒與憂鬱。

若想讓睪固酮正常，首重飲食均衡及維持良好的運動習慣，因為蛋白質可以促進升糖素和肌肉生成的激素，而這兩者是引發睪固酮分泌的重要因子。但運動不足或是運動過度，都會降低睪固酮濃度，因此維持適當的運動時間、強度和頻率，是決定睪固酮濃度高低的關鍵。另外，睡眠充足也很重要，每天盡量睡滿八小時，才能讓睪固酮正常分泌，因為身體休息時，就是荷爾蒙製造最旺盛的時期。

(中時電子報)