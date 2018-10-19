恭喜嫁對人！未來婆婆一句話 嗆爆前男友媽媽

2018年10月19日 16:10 中時電子報 張達智

婚姻能否幸福，與婆婆是否投緣絕對是「致命關鍵」之一。一名網友訂婚後與未來婆婆一起採買生活用品，就這麼湊巧，竟然碰上了前男友媽媽。由於跟前男友分得不愉快，前男友媽媽碰面就奉送酸言酸語，不過未來婆婆一句話嗆爆對方，讓這名女網友感動不已，也讓其他網友紛紛大喊：恭喜嫁對人！

一名女網友在社群網站Dcard發表《謝謝妳，未來的婆婆！》一文，她表示答應男友求婚後，與未來婆婆一起到全聯採買生活用品。很不巧的是，竟然遇上前男友的媽媽。因為雙方住同社區，所以2位媽媽也認識。

由於分手得不愉快，前男友媽媽竟然對未來婆婆說：「很辛苦吧，有她這種媳婦」，女網友差點要當場嗆回去，但是未來婆婆先出口：「不會啊！XX在我們家很乖啊，我們全家人都很喜歡她啊！而且他們要結婚了餒！到時候喜帖會給妳，妳要帶妳兒子來餒」，讓前男友媽媽只能尷尬回說「賀啦賀啦我會去啦！」。

最後未來婆婆更「補刀」一句：「女人齁就不要為難女人啦，安內很差勁啦！」讓女網友大喊「心裡超爽，謝謝妳，我勇敢的未來婆婆！聽到妳的那些話讓我覺得我嫁對了家庭嫁對了愛人，謝謝妳讓我勇敢！」。

其他網友也紛紛留言「恭喜妳 找到一個願意愛妳 疼妳的婆家 那種有病老婆婆就不要理會了」、「太幸運了，遇到雙方相愛的人，然後還遇到好婆婆，原po一定要幸福」、「希望你當面直接告訴你現在的婆婆，你有多感謝她，相信她會很開心的，要好好珍惜你婆婆唷」。

(中時電子報)