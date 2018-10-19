喜樂島聯盟越玩越辣 小英總統冷處理

2018年10月19日 16:09 中時電子報 邱怡萱 、財訊雙週刊文/江上雲 編輯/、財訊雙週刊文/江上雲

由郭倍宏主導的喜樂島聯盟，10月20日發動群眾運動，要求再修《公投法》；民進黨已決議不准黨籍參選人參加，民進黨與獨派團體關係是否牽動選情，也引發關注。

「蔡英文現在是我最大的敵人！」日前，在某獨派場合聚會，民視董事長郭倍宏向友人直言不諱，質疑蔡英文總統刻意阻撓他的公投運動。獨派與民進黨的關係，再度引發關注。

由郭倍宏主導的「喜樂島聯盟」，10月20日號召民眾上凱達格蘭大道包圍總統府，訴求獨立公投；但因路權早被台北市政府舉辦的「夢想嘉年華」活動借走，當天路權使用轉至北平東路民進黨中央黨部樓下路段，陰錯陽差之下，再讓獨派與民進黨強碰。 小英的溝通政府 對獨派團體沒停過

據了解，蔡英文在民進黨重返執政後，與獨派聯繫的工作未因此間斷。蔡英文面對眾多獨派的不同聲音，除了會安排親自與大老級人物吃飯聊天，安撫情緒，其他溝通工作則由時任總統府副祕書長姚人多負責。

而在此之前，2008年，首次接任民進黨主席的蔡英文，就花了不少工夫與各獨派社團建立關係。重返執政後，民進黨政府與眾獨派關係難免偶有緊張，但溝通仍屬順暢。然而，近年再度活躍的郭倍宏，卻讓民進黨政府碰一鼻子灰。

郭倍宏2016年當上民視董事長後，挾著媒體資源發聲，重炮批判府院，成為民進黨政府最頭痛的獨派人物。其間，無論是蔡英文的親信幕僚，或是黨內大老陳菊、姚嘉文試圖居間說項，郭倍宏從來不甩。

2017年，郭倍宏主導發起喜樂島聯盟，聯盟訴求推動台灣獨立公投，要求民進黨再修《公投法》，讓人民可就國號、憲法、領土等主權議題公投。聯盟集結海內外獨派重要成員，包括時代力量、社會民主黨、台聯、基進黨等本土政黨。

喜樂島聯盟10月20日發動「拒絕中國霸凌，全民公投反併吞」活動，郭倍宏透過民視不斷發送活動訊息。民進黨內對此頗感無奈，感嘆活動主題是「拒絕中國霸凌」，但矛頭卻對準民進黨政府，反倒更像是對承諾「維持現狀」的蔡英文政府逼宮和宣戰。

民進黨中常會9月18日決議，民進黨各級黨公職及參選人不應參加及參與動員喜樂島10月20日的群眾聚會。黨內高層表示，此一決議就是由黨中央「當黑臉」，參選人不敢得罪郭倍宏，就讓黨中央當壞人，替黨籍參選人解套。

據了解，就在民進黨做出決議的前一週，與郭倍宏素有交情的總統府祕書長陳菊，以及國策顧問劉進興、葉菊蘭都曾拜會郭倍宏。據知，陳菊苦勸郭倍宏，現在蔡政府在處理對中事務以及美日國際事務上，很穩健也有很多成績，「不用我說，看國際新聞就知道！」

陳菊更語重心長地對郭倍宏表示，現在是國家最需要團結，獨派和台派最需要團結的時刻，不要用這樣的方式讓大家誤會，平白便宜反對我們的人。但對於陳菊的苦勸，郭倍宏自然是聽不進去，最後還是不歡而散。 ...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)