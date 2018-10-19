全球外派最宜居國家 台灣排名第9勝過港、陸、日

一項最新外派宜居國家排行顯示，台灣排名高居全球第九，勝過香港、日本和中國大陸。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導
根據匯豐HSBC Expat今年報告，外派最宜居國家排名，前3名分別為新加坡、紐西蘭和德國。第4至10名依序為加拿大、巴林澳洲、瑞典、瑞士、台灣和阿拉伯聯合大公國。(擷取自匯豐HSBC Expat報告)

不喜歡台灣現狀的人稱台灣叫鬼島，但台灣人真該如此沒自信嗎？一項外派最宜居國家的排行顯示，台灣排名高居全球第九，勝過香港、日本和中國大陸。此項排名比起2017年，上升了3個名次。

根據匯豐HSBC Expat年所發布的報告， 2018年最適宜外籍人士居住的國家，前3名分別為新加坡、紐西蘭和德國。其次依序為加拿大、巴林澳洲、瑞典、瑞士、台灣和阿拉伯聯合大公國。至於香港、中國大陸和日本排名，則為17、27與30。

這項評比分經濟、生活經驗以及家庭生活3個面向綜合評分，匯豐銀行訪問了在台工作的222名外國人士，其中有53%人來自北美，此次受訪主要年齡層介於35-54歲，其中，為挑戰自我而來台工作者佔32%為最高。

調查指出，雖然台灣薪資水平並不算高，但生活成本較低，大多數人財務狀況良好，有44%受訪者認為，台灣幫助他們建立個人財富，44%的受訪者表示，他們在台灣比以前更常在晚上或周末加班，但超過3分之1的人比以前更快樂。

匯豐銀行在2017年評比中，台灣僅拿下第12名，今年台灣排名上升至第9名，成為僅次於新加坡，是亞洲第二適宜居住的外派國家。

(中時電子報)

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