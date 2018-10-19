台中》林佳龍力拚「第二大城、幸福加乘」 盧秀燕高喊「台中富市3」

2018年10月19日 16:18 中時 盧金足

國民黨台中市長候選人盧秀燕抽得第3號立即喊出「台中富市3」，向台中市民宣告台中市將邁向富強城市。（圖／盧金足攝）

外交人員退休的宋原通，首次參選台中市長，就抽中籤王1號。（圖／盧金足攝）

台中市選舉委員會19日舉行市長候選人姓名號次抽籤作業，台中市長林佳龍拚連任，仍以市政行程為重，委由競選總部副主委兼發言人、立委張廖萬堅代表抽籤抽中2號，高喊「第二大城、幸福加乘」口號；國民黨台中市長候選人盧秀燕抽中第3號，立即喊出「台中富市3」，現場支持者高喊「市長選乎3，台中富市3」，雙方氣勢強強滾。

張廖萬堅指出，雖然已近選舉日，林佳龍仍是以市政推動為重，所以委由他以競總副主委及發言人身分代表抽籤，台中市各項建設與改變，都是台中更進步的證明，代表林佳龍抽中2號，代表能順利連任。

「好政策要延續，進步腳步不能停！」張廖萬堅強調，台中人口已經超越高雄成為台灣第二大城，現在人口仍持續在增加，除了各項重要建設、交通連結，林佳龍致力推動托育、托老等社福政策、水利整治、舊城新生、均衡城鄉發展等相關政策帶動成果；「第二大城、幸福加乘」未來四年，相關政策繼續開花實現的時刻。

「林市長四年前投票號碼就是2號！」他自己立委當選號也是2號，這次如原本期望幫林佳龍抽中2號來競選第二屆連任，感覺非常吉祥、順利，也許是天意。

現場陪同青年軍紛紛高喊「林佳龍凍蒜！」、「第二大城、幸福加乘」、「二次連莊、順利連任」團結氣勢十足。

國民黨台中市長候選人盧秀燕19日在競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒、副總主委楊瓊瓔等人陪同下，前往台中州廳參與候選人競選號次抽籤。

盧秀燕抽得第3號立即喊出「台中富市3」，向台中市民宣告台中市將邁向富強城市，她說，抽到第3號，相當滿意，這次剛好是台中市第3屆市長選舉，3號會當選。

盧秀燕說，這次選舉大家知道她要拚經濟，而她的經濟政見標題就是「台中富市3」，這個號碼剛好也印證盧秀燕當選市長後，會全力拚經濟，推動台中富市3，3號代表萬事OK，選盧秀燕就會萬事都OK。

盧秀燕早上抽籤前，特地到城隍廟向城隍爺報告抽籤事宜，她第一次參與選舉以第一高票當選，就是抽到第3號，也在競爭激烈的選舉中順利當選。3號，就是她的幸運號碼。

外交人員退休的宋原通，首次參選台中市長，就抽中籤王1號，他表示，台灣被藍綠綁架這麼久了，要對抗要什麼時候？他的參選不只是單純台中市長的選舉，而是要解決兩岸問題，促進兩岸和解大繁榮。

(中時 )